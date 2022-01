Frenkie de Jong: "El Barcelona no es el mejor ahora, pero sigue siendo el club el más bonito"

El fútbol en España regresa la próxima semana con la ronda de cuartos de la Copa del Rey. Una fase en la que no está el Barcelona después de caer eliminado contra el Athletic Club en octavos. Sobre esto y la actual situación que se vive en Can Barça ha hablado Frenkie de Jong.

En una entrevista concedida a NOS Sports, el centrocampista neerlandés ha sacado pecho por su barcelonismo: "A veces me sorprendía, pero sigo pensando lo mismo del Barça. No es el mejor en este momento, pero sigue siendo el club más bonito del mundo".

El diálogo entre el medio y el futbolista de los Países Bajos no es 'reciente'. La entrevista se realizó después de la derrota en la Copa del Rey, pero ve la luz ahora. En este encuentro disputado en el Nuevo San Mamés, el internacional neerlandés fue suplente.

Frenkie de Jong, cabizbajo durante un partido del FC Barcelona Reuters

"En tres años casi nunca me he sentado en el banquillo. Es normal sentarse en el banquillo un par de veces por temporada, hay tantos partidos...", ha asegurado De Jong, restando importancia al hecho de comenzar el partido ante el Athletic fuera del once titular.

Autocrítica

El centrocampista también ha tenido tiempo para hacer autocrítica. Y es que la imagen que ha estado dando el Barcelona no ha sido buena en la mayor parte de la presente temporada. Tampoco la suya propia. Por este motivo, ha afirmado que puede "demostrar" mucho más de aquí al final de la campaña.

"Creo que puedo demostrar más. Ha habido momentos en los que he estado en mejor y en peor forma, pero creo que puedo aportar mucho más al equipo. Puedo sobresalir mucho más", ha destacado un De Jong que por último se ha referido a los medios de comunicación.

Hay algunos futbolistas que aseguran no leer ni escuchar los medios. Pero este no es el caso de Frenkie de Jong: "Me gusta el fútbol, así que también leo todas esas noticias. Me doy cuenta de que mucha gente habla. A veces tengo la sensación de que en realidad no ven los partidos. O sí. Si todos los periodistas se imitan, hay una atmósfera de que las cosas van muy mal".

