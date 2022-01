Frenkie De Jong rescata a un FC Barcelona tedioso ante el Alavés y se queda a un punto de la Champions

Si el efecto Xavi Hernández se ha diluido entre malos resultados, está empezando a acabarse también con el juego de su FC Barcelona. No hubo por donde coger el duelo que cerraba el domingo de fútbol en La Liga en Mendizorroza ante un Deportivo Alavés que no sufrió. Pero el equipo culé encontró en el minuto 87 a Frenkie De Jong en el área para romper un partido que merecía el 0-0. [Narración y estadísticas: Deportivo Alavés 0-1 FC Barcelona]

El Barça volvió a ser un equipo sin picante en una primera parte insulsa y en la que los locales pudieron abrir el marcador justo antes de ir a vestuarios si Pere Pons hubiera decidido mejor la dirección de su disparo en un mano a mano con Marc-André ter Stegen. Los culés solo dieron sensación de peligro con dos balones aéreos, un recurso que hace tiempo era denunciado por su propia afición de atentar contra los principios de la entidad.

Tampoco exhibieron muchos más recursos en la segunda mitad, pero consiguieron el objetivo: ganar y ya está. Volvió a ser un balón aéreo el que solucionaba el problema. En esta ocasión fue un pase de Jordi Alba hacia Ferran Torres. El nuevo jugador culé ganó la posición y le regaló al De Jong centrocampista el balón para que marcase a placer. Antes Joselu Mato había perdonado de cabeza y después, en el último minuto, pudo empatar con otro cabezazo de Edgar Méndez.

Sin convencer, pero a un punto de la Champions League; ese es el resumen que puede hacer el equipo azulgrana de un encuentro duro en el que salvaron los muebles. Quizá este Barça esté solo para eso. Los culés no pueden presumir de gran juego, pero hace tiempo que aceptaron esta temporada de transición. Después de perder dos títulos en una semana al caer en Copa del Rey y lo sucedido en Arabia Saudí, ganarle por un gol al Alavés es un balón de oxígeno.

Sopor

Con esa palabra se puede resumir una primera parte en la que los babazorros no sufrieron en exceso y, sobre todo, dieron la sensación de estar a gusto con la propuesta pobre del Barça. Pedri no consiguió activar a los suyos como sí pareció hacerlo en los últimos encuentros, mientras que Ferran y Abde tampoco ofrecían recursos diferentes. Muy estáticos, los jugadores del FC Barcelona no llevaban peligro al área de un Pacheco que no tuvo más que intervenciones sencillas en la primera mitad.

Fueron dos cabezazos las ocasiones más claras de los culés en estos primeros 45 minutos. Gerard Piqué remató un saque de esquina, pero su ocasión se marchaba por encima del larguero de Pacheco. Después llegaría otra oportunidad desde el mismo punto que esta vez caía en la testa de Sergio Busquets. Tampoco podía precisar bien el remate y se iba el balón a las manos del meta del Alavés.

Todo pudo cambiar en el descuento de la primera mitad. Una salida al contraataque de los locales acabó en el área de Ter Stegen. Pere Pons se la tiró a las manos al meta alemán. Así acababan los 45 minutos iniciales de muchas posesiones largas del Barça que no le sirvieron para crear peligro ante la poca velocidad y la nula profundidad. El Alavés solo pudo salir a la contra una vez. Esto se convirtió en un tedio difícil de soportar.

La única clara

Salió con más ritmo el equipo de Xavi Hernández para la segunda mitad, sobre todo con un Ez Abde algo inspirado. Luuk De Jong no llegaba a una gran acción del joven futbolista del Barça. El neerlandés no estuvo muy lúcido en el encuentro. Las más claras seguían siendo del Alavés que, en una acción en línea de fondo de Joselu, no pudo concretar en el área pequeña la mejor del partido Pere Pons. Mientras, los culés seguían encontrando por arriba a Piqué y al delantero neerlandés en los saques de esquina.

Si había perdonado Pere Pons dos veces, el que parecía que no iba a hacerlo era Joselu. El delantero, único jugador salvable en lo que va de temporada de este Alavés, se encontró con un buen centro de Jason Remeseiro y remató de forma violenta el balón, pero el disparo se marchó desviado. Era la jugada que lo habría cambiado todo ya que se produjo diez minutos antes de la acción que terminó decidiendo el choque.

Alavés 0-1 Barça

Deportivo Alavés: Pacheco; Martín, Laguardia, Lejeune, Javi López; Jason, Pina (Moya, min. 87), Escalante, Pons (Miguel, min. 71), Rioja (Édgar, min. 90); y Joselu.

FC Barcelona: Ter Stegen; Dest, Piqué, Araujo, Jordi Alba; Sergio Busquet, Pedri (Lenglet, min. 90), F. De Jong; Abde (Nico, min. 71), Ferrán Torres y Luuk de Jong (Jutglá, min. 84).

Gol: 0-1, min. 87, Frenkie De Jong.

Árbitro: Figueroa Vázquez (Comité Andaluz). Expulsó con tarjeta roja al técnico local Mendilibar (min. 91).

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima segunda jornada de la LaLiga Santander disputado en Mendizorroza ante 14.056 espectadores, según datos facilitados por el Alavés. El cuadro local cerró el conjunto de celebraciones de su centenario en una fecha en la que cumplió 101 años. El saque de honor fue a cargo de Andoni Pereda Ortiz de Guzmán e Iñaki Ruiz Pereda, hijo y nieto de ‘La Paca’, clásica aficionada del Deportivo Alavés.

