De McGregor a Khabib: qué esperar de la UFC en el nuevo año 2021

La UFC se prepara para un 2021 inolvidable. El pasado 2020 fue uno de los mejores para la empresa de artes marciales mixtas (MMA) más importante del planeta, pero en este nuevo año se esperan nuevos alicientes. Principalmente en dos nombres propios: Khabib Nurmagomédov y Conor McGregor.

El plato fuerte de este mes de enero llega con el esperado regreso de 'The Notorius' al octágono. Después de que anunciase nuevamente su retirada de la UFC, McGregor volvió a sorprender confirmando que volvería a pelear. Lo hará el sábado 23 de enero, en el evento estelar de la UFC 257.

Conor McGregor se enfrentará a Dustin Poirier, aunque todavía es una incógnita si los luchadores podrán pelear por el título del peso ligero. Tanto uno como otro ya han señalado que debería ponerse en juego el cinturón, un cinturón que por el momento continúa perteneciendo a Khabib.

Poirier vs McGregor - Parte II: Preparados para la guerra

"Creo que Khabib es un hombre de palabra. Si dice que está retirado, lo más probable es que lo esté. El número dos es Gaethje, y yo logré la victoria contra él. Creo que Conor y yo podríamos estar peleando por el cinturón", explicó Poirier a finales del pasado mes de diciembre.

"Soy un excampeón interino que busca recuperar algo dorado rodeando mi cintura; Conor es un excampeón mundial indiscutible en la división de peso ligero. Nuestras dos últimas derrotas fueron contra el actual campeón mundial 'retirado', así que no sé", añadió 'The Diamond'.

Cómo volverá McGregor y si lo hará con una nueva victoria para asentarse una vez más en la élite de las artes marciales mixtas son algunas de las incógnitas con las que se abre este 2021. Aunque también representa una de las grandes dudas qué pasará con Khabib.

¿Vuelta o no?

El ruso continúa jugando al despiste. Dejó su marca en 29-0 y anunció su retirada porque no podía seguir luchando sin su padre. Hay que recordar que el padre de Khabib falleció a causa de la Covid-19 y además ejercía como su preparador. Fue este el motivo que le llevó a decidir colgar los guantes y a pasar más tiempo con su madre.

Sin embargo, desde ese momento, han sido muchos los rumores que han apuntado en la dirección del regreso del campeón. En especial por parte de un Dana White que se muestra muy interesado en que el de Sil'di no cierre la puerta definitiva a su vuelta a la UFC.

Khabib, durante un combate de la UFC Reuters

Khabib ha ido dejando mensajes contradictorios. Por un lado, puso precio a su regreso: "Si decides terminar, pues termina. Pero, lo más probable, es que Dana me ofrezca dinero. Si, digamos, son 100 millones de dólares, será un problema tomar una decisión. Veremos lo que plantea".

Mientras que a finales de este 2020 afirmó que McGregor y Poirier deberían luchar por su cinturón del ligero: "Mi cinturón se lo llevará el ganador del combate entre Dustin Poirier y Conor McGregor. Dana White y yo estamos en contacto y no hemos hablado de eso".

"Es porque quieren que continúe. Esto está claro: he estado en la empresa nueve años, no he perdido y tengo una historia con muchos fans. No los culpo y su deseo es comprensible. Ellos intentan persuadirme, pero no me esconderé y esto no era de extrañar", sentenció Khabib en Match TV. Parece que en este frente a frente entre el ruso y Dana White, la última palabra todavía no se ha dicho.

El peso pesado

No solo el ligero se presenta de lo más interesante, también el pesado. Ahí entra en juego el nombre de Jon Jones. El campeón quiere saltar de categoría para ser el auténtico rey de la UFC y es que no le sentó nada bien que fuese Khabib y no a él al que nombrasen como el mejor luchador de las MMA.

Después de un rifirrafe entre Jon Jones y Dana White, fue el presidente de la UFC el que confirmó que 'Bones' volvía en 2021: "Jon Jones está en la UFC hace más de diez años. Tuvimos una buena conversación hace una semana, y está listo para volver. Tiene la cabeza en el lugar correcto y nosotros estamos en un buen lugar".

Jon Jones, en un combate de la UFC Reuters

El entrenador de Jon Jones también ha hablado sobre ello: "Puede ser un gran salto. Así que eso marca una gran diferencia. Jon siempre lo ha hecho muy bien contra los pesos pesados. Siempre ha tenido la capacidad de cambiar las cosas y, en lo que respecta al coeficiente intelectual, Jon es ese tipo. Si está peleando con un tipo como Andrei Arlovski con un gran revés, sabe cómo anularlo. Realmente tiene calidad y técnica para poder explotar esta división".

Holland - Chimaev

Otro de los puntos calientes de este nuevo año es el combate que enfrentará a Holland con Chimaev. Fue también en diciembre cuando el primero pidió esta pelea después de haber ganado sus cinco combates en 2020: "Chimaev pelea en los pesos welter y pesos medios. ¡Entonces vuelve a los medios! Voy a terminar con él".

"Khamzat no pelea todo el tiempo. Eso es los fanáticos casuales piensan. El no venció a nadie en UFC, pero tiene un buen valor. Si la UFC quiere, yo peleo la semana que viene. Si quiere que pelee meses después, peleó meses después. Y es por eso por lo que estoy aquí. Yo amo mi trabajo y no estoy aquí para quejarme", desafió a Chimaev.

Precisamente, Chimaev no pudo disputar su pelea contra Edwards por el positivo de este en coronavirus. El combate fue pospuesto para este mes de enero, pero tampoco se llevará a cabo. Ahora solo queda por saberse si Edwards peleará con Holland o con Magny, mientras que Chimaev guarda silencio sobre los retos que tiene por delante.

