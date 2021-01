Coudet: "Entre Aspas y Benzema, ahora mismo me quedo con Iago"

El Celta de Vigo ya tiene todo preparado para visitar este sábado 2 de enero el estadio Alfredo Di Stéfano. Coudet ha hablado en rueda de prensa en la previa del encuentro ante el Real Madrid y ha reconocido que si le dieran a elegir entre quedarse con Iago Aspas o fichar a Karim Benzema, optaría por el primero. Un Coudet que ha dotado al equipo gallego de una nueva identidad, que además es muy ganadora.

Fichaje de Aaron Martín

"Sí, es un jugador que lo había visto. El Celta ya había intentado su fichaje o lo tenía en el radar. Es un jugador que encaja por sus características para la intención de juego que tenemos, al igual que Lucas Olaza. Necesitábamos esta contratación para tener dos opciones por posición y solo contábamos con Olaza como lateral izquierdo natural. Busco una competencia interna fuerte y ésta va a ser linda. Físicamente está apto porque ha jugado los dos últimos partidos con el Mainz".

¿Busca un delantero centro?

"Vamos a tratar de contar con esa posibilidad. El club se va a mover y podemos empezar a ver cuál es el abanico de posiciones que se puede presentar".

Nolito celebra con Iago Aspas su gol para el Celta de Vigo ante el Huesca EFE

¿Descansó en Nochevieja o vio algún partido del Real Madrid?

"Tengo la suerte de estar con la familia y la compartí con ellos. Eso sí, normalmente me veo los últimos cinco o seis partidos del rival al que nos enfrentamos. En el caso del Real Madrid, lo vemos todos constantemente y, simplemente, hay que repasar los últimos juegos para tratar de ver dónde podemos tratar de aprovechar algunas cosas. Sabemos que es un rival de jerarquía y que todo es muy cambiante. Siempre nos preparamos pensando en lo que podemos hacer nosotros. Es lo que vamos a intentar".

Plan ante el Real Madrid

"Es un juego lindo para todos y espero que también lo sea para el espectador. Llegamos bien y con poco tiempo de descanso, igual que ellos. Tenemos la ilusión de arrancar bien el 2021".

El Real Madrid, ¿más débil en casa?

"Yo nunca veo débil al Real Madrid, lo veo siempre con grandísimos jugadores. Va a ser un partido muy duro".

Iago Aspas celebra un gol con el Celta de Vigo en La Liga 2020/2021 EFE

Iago Aspas

"Contra el Huesca terminó bien. Lo sacamos porque íbamos ganando 2-0 y la posibilidad de sustituirlo era algo que teníamos en la cabeza para dosificar sus minutos. Ha entrenado con normalidad. Todos llegan de la mejor manera para enfrentar a un rival muy difícil".

¿Aspas o Benzema?

"Obviamente son dos grandes jugadores, pero si me das a elegir hoy me quedo con Iago. Estoy contento con el que tenemos, así que no necesito buscar en esa posición por ahora".

¿Preocupa más Benzema que el resto?

"Si te enfocas solo en preocupaciones ante un equipo como el Real Madrid, donde en cada posición están los mejores, estaría más preocupado que pensando en jugar el partido. La idea es tener confianza en mi grupo y en pensar en positivo. Podemos hacer un gran juego".

[Más información: El Real Madrid se reencontrará con el árbitro De Burgos Bengoetxea en el primer partido de 2021 ante el Celta de Vigo]