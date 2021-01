Zidane: "¿Renovaciones? Todos queremos que se solucionen cuanto antes"

Zinedine Zidane analizó en directo el encuentro que disputará el Real Madrid ante el Celta de Vigo. El cuadro merengue se verá las caras con uno de los equipos más en racha de La Liga. Desde la llegada de Coudet no han perdido y jugadores como Iago Aspas han recuperado su mejor versión. El conjunto de Chamartín, si quiere seguir en la pelea por el título, no puede fallar.

El Real Madrid había encadenado también grandes resultados desde su última crisis. Tras perder contra el Shakhtar, el combinado capitalino se había conjurado y logró victorias de gran calado como ante el Borussia en Champions League o ante el Sevilla y Atlético de Madrid en la competición domésticas. Un buen momento físico que ante el Elche llegó a su fin. El encuentro, también marcado por la polémica, acabó con empate a uno y con una jornada complicada tras la victoria del Atlético de Madrid.

El Real Madrid, actualmente, es segundo en la clasificación general con 33 puntos en su cuenta particular. El Celta de Vigo, con 23 puntos, ha ascendido hasta la octava plaza de la competición nacional. Por ello, Zidane destacó la importancia de continuar con la buena racha, defendió la plantilla con la que cuenta y evitó hablar de cualquier tipo de fichajes.

Apoyo a Eusebio

"Quiero desear un feliz 2021 y pensar en las personas que lo están pasando mal. Pensamos en aquellos que sufren esta situación, mandarles un abrazo fuerte y que 2021 sea mejor para todos. Y también, hay una cosa que nos ha pasado ahora con Eusebio, le mandamos mucha fuerza y apoyo a su familia. Espero que salga de este palo".

Análisis

"No hay fórmula, hay que hacer un gran partido. Sabemos que es un equipo que está jugando muy bien. De siete partidos ganaron seis. Es un equipo que siempre te lo pone difícil, y para nosotros es, como siempre, intentar hacer un gran partido. Sabemos que va a ser complicado, pero es una oportunidad para nosotros, otra vez, para demostrar el equipo que somos. No es fácil. Es una Liga, una situación, partidos muy complicados... Sabemos que tenemos que sufrir para sumar siempre. Lo vimos en el último partido, no es fácil sumar. Vamos a intentar hacer un gran partido".

Renovaciones

"Lo queremos todos, no es que pregunte al club. Todos queremos que se solucione cuanto antes. Es el interés de todos y para el bien de todos. Espero que se pueda arreglar rápidamente".

Atlético

"El primero lleva ventaja, nada más. Nosotros podemos controlar lo que vamos a hacer. El resto lleva ventaja porque son primeros, nada más".

El liderato

"Esta liga es una liga muy abierta, es lo bonito. Están hablando mucho ahora del Atlético porque son primeros, pero La Liga, lo bonito, es que siempre hasta el final va a ser una liga abierta. Como siempre en España".

Fichar a Alaba

"Ya tenemos a todos los jugadores aquí. Mi pensamiento es únicamente en el partido de mañana y de los jugadores que estamos aquí. Luego me vas a preguntar quién juega, quién menos. Somos 25 jugadores con los tres porteros, una plantilla muy amplia. Bastante tenemos con los partidos que tenemos, el día a día, para pensar en los jugadores que no son nuestros. Pensamos únicamente en el partido de mañana".

Futuro de Jovic

"Jovic es un jugador del Madrid. No ha jugado mucho últimamente, pero voy a contar con todos. Un minuto puede cambiar la perspectiva y muchas cosas para un jugador. Todos tienen que estar listo porque lo vamos a necesitar. La temporada es larga, son muchos partidos. A seguir".

Aspas

"Aspas es un jugador espectacular. Es internacional. Siempre lo que ha hecho, lo que ha demostrado, es que es un jugador muy bueno. Siempre marca la diferencia con los datos que tienes. Es un jugador fundamental para el Celta".

Hazard

"Lo queremos y el también. Se prepara para ello. Eden ha venido aquí para demostrar el jugador que es. Ha tenido momentos complicados, pero poco a poco vamos a ver a Eden y sobre todo con nosotros".

Su cargo

"Desgasta mucho, pero es un cargo muy bonito. Tengo la suerte de decir que soy el entrenador del Real Madrid y aprovecho cada momento. No te voy a decir ni un año, ni un mes, ni cuatro años. La vida es cada día. Es el día a día lo que me interesa. Darlo todo, en cada entrenamiento, en cada partido y en cada cosa que hacemos. Es lo que nos interesa. El resto no sé lo que va a pasar dentro de una semana, hay que aprovechar el momento".

Deseos de Año Nuevo

"Que no se lesione ninguno de mis jugadores. Y luego, intentar seguir como estamos haciendo, trabajar duro y ganar cosas al final de año. Y el deseo es para toda la gente que lo está pasando mal, deseo que 2021 sea mejor y creo que va a ser mejor para todo el mundo".

Marcelo

"Marcelo va a estar con nosotros, está entrenando bien. No queremos escuchar lo de fuera, estamos trabajando y él el primero como todos los demás".

