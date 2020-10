Stoner: "Me pone triste ver que para Rossi una victoria es hacer un Top 5"

Valentino Rossi no es el que era. En las dos citas en Aragón no pudo estar después de dar positivo por coronavirus, pero antes de eso había completado tres carreras sin sumar ni un solo punto a su casillero. El italiano se encuentra ante una de las peores rachas de su carrera y sobre su figura ha hablado alguien que mantuvo en su día imponentes duelos con 'Il Doctore'.

Casey Stoner, dos veces campeón del mundo de MotoGp, ha hablado sobre el momento que atraviesa el que fuera uno de sus grandes rivales en la categoría reina del motociclismo. El australiano ha recordado las celebraciones de Rossi esta misma temporada cuando consiguió en cuatro ocasiones acabar en el Top 5 e incluso en una subirse al tercer cajón del podio.

"Para mí, cuando competía contra Valentino, era un ganador, un killer. Hacía todo lo posible para ganar carreras. Ahora, sin embargo, un top cinco o un podio es como una victoria para él y eso es triste para mí. Siempre hizo todo lo posible para ganar carreras y hoy parece estar sufriendo para ganar", ha señalado Stoner en declaraciones para Motorsport.

Casey Stoner, con Repsol Honda Reuters

Pese a los resultados, Rossi no piensa poner fin a su carrera. De hecho, ya se ha confirmador que el próximo año competirá con Petronas Yamaha y lo hará en este equipo durante al menos una temporada. "Creo que todo depende de Valentino, si todavía disfruta del deporte y mantiene algo de velocidad, es genial", ha apuntado Casey Stoner sobre la decisión del italiano de continuar en activo.

Ausencia de Márquez

Este Mundial está siendo de lo más atípico por las circunstancias y también por la baja del español Marc Márquez. Casey Stoner también ha hablado sobre ello: "Por ahora, no creo que nadie pueda vencer a Marc, la única persona que puede vencerle es él mismo. Lamentablemente, se lesionó en la primera carrera".

Marc Márquez, en el box de Repsol Honda EFE

"Desde entonces, sin su líder, el campeonato es un caos. Los puntos que tiene el líder son muy pobres. Tienen muy pocos porque no ha habido consistencia de nadie, por lo que es realmente caótico sin Marc. Será interesante ver cuando regrese si todo se normaliza un poco", ha sentenciado el australiano.

El propio Márquez dijo hace algunas semanas que no entendía lo que estaba pasando este año en el Mundial: "Esperaba más de muchos pilotos de los que estaban delante, pero es que es muy diferente ser perseguido que ser el perseguidor. Cuando eres perseguido y sabes que tienes que ganar, te entran muchas dudas, no pilotas igual, tienes mucho que perder. Y de la otra manera, tienes poco que perder, y si ganas, es perfecto. A mí me pasó".

