Valentino Rossi da positivo por coronavirus y, de momento, se pierde el Gran Premio de Aragón

Su comparecencia ante los medios de comunicación vía Zoom, como ocurre de forma habitual en cada gran premio desde que la pandemia se instaló en nuestras vidas, estaba prevista para las 17.50 horas pero cinco minutos antes fue pospuesta. Fue entonces cuando comenzaron los rumores hasta que Valentino Rossi ha confirmado a través de las redes sociales que ha dado positivo en coronavirus y, de momento, se pierde el Gran Premio de Aragón.

"Desafortunadamente, en la mañana de este jueves me he levantado y no me encontraba bien. Me dolían los huesos y tenía fiebre, así que llamé inmediatamente al doctor y me hizo dos test. El test PCR rápido dio negativo, como el test del pasado martes; pero el segundo, que me mandaron este mediodía a las 16.00 horas, desafortunadamente dio positivo. Estoy muy decepcionado de tener que perderme la carrera de Aragón. Me gustaría ser optimista y confiar, pero supongo que tampoco iré a Aragón 2… Estoy triste y enfadado porque he hecho lo máximo para cumplir el protocolo y aunque el test del martes fue negativo, me autoaislé desde que llegué de Le Mans. De cualquier manera, así son las cosas y no puedo hacer nada para cambiar la situación. Seguiré ahora los consejos médicos y espero ponerme bien pronto", reza el comunicado emitido por Il Dottore a través de las redes sociales.