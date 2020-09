El positivo por Covid de Jorge Martín dispara las alarmas en el Campeonato del Mundo de MotoGP

El Campeonato del Mundo de MotoGP inicia un maratón este fin de semana en el Misano World Circuit Marco Simoncelli que llevará a los pilotos a disputar nueve carreras en sólo 11 semanas. Antes de semejante paliza, han dispuesto de dos semanas de relax en las que algunos han disfrutado de vacaciones y han terminado por bajar la guardia ante la pandemia mundial. Este ha sido el caso de Jorge Martín, que en el test realizado antes de viajar a Italia ha dado positivo por Covid-19 y se perderá, al menos, las dos carreras consecutivas en el trazado ubicado en la costa del Adriático a la espera de superar la cuarenta de 14 días que estipulan todos los criterios médicos.

“Jorge Martín no ha podido viajar al Gran Premio San Marino debido a una prueba positiva de Covid-19. El español se siente bien y está en cuarentena en casa, respetando los protocolos de seguridad de las autoridades sanitarias. El piloto del equipo Red Bull KTM Ajo Moto2 espera poder regresar rápidamente al paddock para continuar con el gran trabajo realizado en las últimas rondas", reza el comunicado remitido por su equipo.

El piloto de Moto2, tercero en la clasificación general a ocho puntos del líder Luca Marini, disfrutó de unas vacaciones en la Costa Brava el último fin de semana de agosto con un grupo de amigos entre los que se encontraba el influencer Sergio Carvajal.

Hola a todos! Informaros que no participaré en el GP de Misano por dar positivo en el test del Covid-19, echaré de menos estar en pista y espero volver a competir cuanto antes! Gracias a todos por los mensajes de apoyo! pic.twitter.com/DdlqXelUS6 — JorgeMartínAlmoguera (@88jorgemartin) September 10, 2020

La baja por Covid-19 de Jorge Martín ha disparado las alarmas en el Campeonato del Mundo de MotoGP al tratarse del primer caso positivo de un piloto tras los detectados en un trabajador de Dorna, un mecánico y un piloto español de la Red Bull Rookies Cup, que no pudo estar presente en Austria.

Jorge Martín tiene fijada su residencia en Andorra y comparte habitualmente entrenamientos con otros pilotos de MotoGP residentes en el Principado como es el caso de Aleix Espargaró, con el que también comparte entrenador y fisioterapeuta.

“Soy piloto de fábrica y, por el problema de Andrea Iannone [sancionado por dopaje] estoy prácticamente solo. Si diera positivo por coronavirus, el desastre en Aprilia sería enorme. No me lo puedo permitir. Cada día estoy más concienciado acerca de las medidas de seguridad que hay que adoptar para no contagiarse. Desde Aprilia me ha seguido presionando para que cumpla. Lo que pasa es que podemos tomar todas las medidas y, a pesar de eso, contagiarnos”, ha señalado el piloto español, que ha hablado con Jorge Martín recientemente.

“Hablé con él hace unos días y está asustado, obviamente. En un campeonato así de corto, perderse una carrera puede suponer que no pueda pelear por el título y eso sabe mal”, concluyó el mayor de los hermanos Espargaró, que el pasado domingo viajó al Tour de Francia y estuvo animando a los ciclistas a pie de cuneta.

Maverick Viñales, también residente en Andorra, se ha tomado a rajatabla las medidas de prevención y ha confesado que exige test a todo aquel que pisa su casa. “Hay que ser muy responsable e intentar no juntarse con demasiada gente. Las mínimas vacaciones que hago son para ir a ver a mi abuelo y no voy a la playa. Ahora, en Andorra, restricción a tope. Somos los de siempre y si alguien viene a verme a casa, le pido que se haga un test 48 horas antes. No te puedes arriesgar, te estás jugando mucho. En un Mundial tan apretado es complicado”, ha argumentado el piloto de Yamaha.

Valentino Rossi, durante la conferencia de prensa del Gran Premio de San Marino. MotoGP

Valentino Rossi, su compañero de equipo, ha optado por un plan parecido. “Trato de hacer una vida mucho más hogareña y sencilla, relacionándome con el menor número de personas posibles porque este virus es tremendamente contagioso y puede arruinarte el Campeonato”, ha explicado.

Álex Márquez apenas ha salido de casa en estas dos semanas del parón de la competición y ha confesado que abortó la posibilidad de irse de vacaciones. “El virus está ahí y todo el mundo lo puede coger. En estas dos semanas, más o menos he estado encerrado en casa para tener menos números de cogerlo. Tenía una semana de vacaciones, pero opté por renunciar a ellas y quedarme en casa entrenando”, ha señalado el piloto del equipo Repsol Honda

Joan Mir, al igual que Jorge Martín, tiene su residencia en Andorra. “Cuando me enteré del positivo de Jorge lo primero que pensé es cuándo lo vi por última vez. Cuando voy al laboratorio de Andorra para hacerme el test, voy con muchos nervios y espero el resultado ansioso porque un positivo puede ser decir adiós a todas las opciones de luchar por el campeonato o a posiciones delantera. No podemos permitirnos perder puntos; nos da bastante miedo”, ha razonado el piloto de Suzuki.