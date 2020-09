Valentino Rossi hace ‘spoiler’ a Petronas y anuncia su contrato por sólo una temporada

Coincidiendo con el Gran Premio de Cataluña, que se celebra este fin de semana en el circuito de Montmeló, el Petronas Yamaha Sepang Racing Team anunciará oficialmente el fichaje de Valentino Rossi para la próxima temporada. Un contrato directamente con Yamaha para correr en la estructura malasia, que en su debut en MotoGP la pasada temporada se hizo con los títulos de mejor equipo independiente y mejor piloto independiente gracias a Fabio Quartararo. La firma del acuerdo se realizará en las próximas horas, pero Il Dottore ha hecho spoiler y este jueves ha anunciado su contrato por sólo una temporada.

“El contrato con Petronas ya está redactado. Lo firmaremos en las próximas horas y lo anunciaremos este fin de semana. Entre las dos carreras en Misano lo terminamos de perfilar y también en los últimos días. La situación está muy clara. Correré con Petronas el próximo año. Llegar a un acuerdo ha sido un poco largo porque había muchas cosas que arreglar, pero ya todo en orden. Estoy muy contento de seguir con Yamaha y Petronas”, anunció Rossi, quien abundó en el tema y dio todo tipo de detalles, entre los que destaca una firma por sólo un año.

“El contrato es sólo por una temporada, porque Yamaha así lo quería. Estuvimos hablando para hacer un acuerdo de una temporada con opción a otra más, pero luego decidimos hacerlo por sólo un año. Luego, si todos estamos contentos, tanto Yamaha, como Petronas y nosotros se prolongará. Va a depender mucho de mis resultados, de los que tenga en la primera parte de la próxima temporada. Después, en el parón veraniego, a mitad del campeonato, decidiremos juntos. Si el año que viene soy fuerte y competitivo, hago podios y lucho por estar entre los cinco primeros del campeonato, puedo continuar. Esperaremos al próximo año, porque aquí las cosas cambian mucho de un día para otro”, explicó Rossi, quien reveló que al principio se enfadó con Yamaha.

Valentino Rossi traza un viraje con su YZR-M1, en el circuito de Misano. Reuters

“Me enfadé un poco con Yamaha porque en el contrato había sólo un año y parecía que era el último. Les dije ‘Chicos, no será seguramente el último y habrá que ver cómo voy’. Ellos lo entendieron y estuvieron de acuerdo conmigo en hacer un contrato de una temporada y después ver cómo van las cosas”, señaló.

Uno de los puntos de discusión en la negociación ha sido el equipo técnico que habitualmente con Rossi, del que en parte tendrá que prescindir en su paso al Petronas Yamaha Sepang Racing Team. Seguirá trabajando con Matteo Flamigni, su telemétrico de confianza, así como con los españoles Idalio Gavira (asesor de pista) y David Muñoz, su jefe de mecánicos desde esta temporada.

De los que tendrá que prescindir serán de los mecánicos australianos Alex Briggs y Brent Stephens. Con el primero trabaja desde su debut en 500cc en 2000 y con el segundo desde su llegada a Yamaha en 2004. “Me disgusta, sobre todo, por Alex y Brent, que querían venir conmigo. Alex me dijo que cuando me retirara, él se iría conmigo. Brent, más o menos, lo mismo. Será triste no tenerlos y que no estén en mi última carrera. Lo intenté, pero Petronas trabaja con otra gente. Estoy contento con tener a David Muñoz, Idalio Gavira y Matteo Flamigni porque cuando entro en el box son como mi familia”, se lamentó Il Dottore.