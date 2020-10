10 de 10

"Cada uno tiene la responsabilidad personal de saber el riesgo que existe. El que quiera correr no puede ir ni a cumpleaños ni tampoco a fiestas privadas. En mi casa, ni me veo con amigos, ni voy a restaurantes ni nada. Estoy simplemente con mi mujer y mi hija y extremo las precauciones: me lavo las manos 30 veces al día y voy siempre con mascarilla", dice Pol Espargaró.