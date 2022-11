"Seguid cantando, seguid haciéndolo igual": el discurso del Rey a la Selección tras el 7-0

Felipe VI no se quiso perder el debut de España en el Mundial de Qatar 2022. Hasta el país del Golfo Pérsico viajó el Rey para ver la histórica goleada de la Selección sobre Costa Rica. Después de la victoria, visitó a los jugadores y al cuerpo técnico liderado por Luis Enrique en el vestuario del Estadio Al Thumama.

El Rey disfrutó mucho de la exhibición de fútbol desplegada por la selección española en su estreno. Incluso las cámaras captaron su gesto de admiración cuando Marco Asensio firmó un gran gol de volea. Por todo esto y para dar aliento a los internacionales, bajó al vestuario, donde se encontró una auténtica fiesta tras el 7-0. No dudó en exclamar entonces: "Seguid cantando, hombre".

También dedicó unas palabras a los jugadores: "Queda mucho campeonato, pero seguid haciéndolo igual. Nunca había vivido un partido así, con un resultado así, sobre todo de la selección. El resultado es importante, pero ver jugar a la Selección ha sido una auténtica gozada. He disfrutado. No soy un experto, pero no he visto fallo alguno, el jefe dirá".

El Rey ha bajado al vestuario de la @SEFutbol para saludar al equipo tras su histórica victoria.



Felipe VI ha felicitado a los jugadores junto al presidente de la @RFEF, Luis Rubiales, y José Manuel Franco, Secretario de Estado para el Deporte.

Luis Enrique recogió así el guante y no dudó en bromear con Felipe VI. "Alguno, alguno hubo", señaló el entrenador asturiano después de que el monarca apuntase que no había visto ni un solo fallo en la Selección ante Costa Rica. "Ha sido una auténtica gozada, un espectáculo. Empezar así da gusto, aunque queda mucho por delante, evidentemente", sentenció el Rey.

Camiseta de Gavi

Felipe VI también se llevó un recuerdo del vestuario de la selección española tras su visita. El monarca recibió la camiseta de Gavi, el MVP del partido, firmada por todos los jugadores. Un momento que ninguno de ellos podrá olvidar y que les dará fuerzas para lo que está por venir.



Por el momento, primero llega Alemania el domingo. La Mannschaft cayó por sorpresa frente a Japón unas horas antes de la goleada de España ante Costa Rica. Su verdugo, la selección nipona, será el último rival de los de Luis Enrique en la fase de grupos del Mundial de Qatar. Este duelo se celebrará el próximo jueves 1 de diciembre. Ambos encuentros se jugarán a las 20:00 horas.

