Courtois y Batshuayi mantienen a flote a una Bélgica que deja muchas dudas contra Canadá

En un Mundial donde favoritas al título como Argentina o Alemania ya han caído ante selecciones inferiores, parece que lo que prima cada vez más es sacar adelante los partidos. Ganar, sea dejando buenas impresiones, malas o regulares, porque los puntos son lo único que realmente importa en esta fase de grupos más allá de cómo se consigan.

Esto es precisamente lo que hizo Bélgica en su estreno en esta Copa del Mundo ante una Canadá que por momentos les arrolló. Los de Roberto Martínez son uno de esos equipos que aparecen en las quinielas para llegar muy lejos en Qatar, que además durante los últimos años han demostrado saber jugar a las mil maravillas y que tienen futbolistas de primer nivel. Sin embargo, quizás por los nervios del estreno o porque no llega tan bien como se vio en los dias previos, la imagen de los red devils distó mucho de lo que se esperaba.

Bélgica tardó prácticamente 20 minutos en comparecer en el partido, un lapso de tiempo demasiado largo que bien le pudo costar muy caro. Como desorientados, los de Roberto Martínez se vieron completamente superados por una Canadá entusiasmada y revolucionada que incluso llegó a tener un penalti como su ocasión más clara. Courtois, que tantas veces lo ha hecho en el Real Madrid, se puso el disfraz de héroe también con la camiseta belga para salvar a los suyos.

Un lance del partido entre Bélgica y Canadá. REUTERS

A los europeos les bastó un arreón de genialidad, en una acción de lo más simple, para decantar el partido. Batshuayi, que suplía la ausencia de Lukaku, fue definitivo y con un potente disparo puso el único gol del encuentro. Una diferencia mínima que alimenta las dudas de Bélgica.

Bélgica sale dormida

Las expectativas que ha levantado Bélgica para este Mundial han sido muy altas. Durante los últimos años la progresión que ha demostrado esta selección, y la increíble generación de futbolistas que tiene le pone como uno de los aspirantes a luchar por el título hasta el final. Courtois, Hazard, Carrasco, De Bruyne... todos ellos, titulares en este encuentro, son nombres que no suenan nada mal pero que no carburaron en el debut mundialista.

La primera parte fue un cuento de terror para los belgas y aún así lograron marcharse por delante en el marcador al descanso. Los primeros veinte minutos fueron casi un monólogo de Canadá, una selección casi inexperta en este tipo de citas tan importantes, y alimentaron las dudas de los últimos días en torno a los red devils. El último partido de preparación contra Egipto dejó muy mal sabor de boca y a jugadores como Eden Hazard siendo objeto de críticas durísimas.

Pronto los norteamericanos comenzaron a hacerse con el control del partido. Al contrario de lo que se esperaba, casi todo se jugaba en el área de Bélgica. Podía pensarse que a lo mejor era fruto de un espejismo, de un arranque con mucho esmero por parte de Canadá, pero la cosa se puso muy seria.

Courtois detiene el penalti en el Bélgica - Canadá REUTERS

Tanto, como que a los 9 minutos, en uno de los ataques de Canadá, Carrasco metió la mano donde no le llamaban y el colegiado señaló penalti tras la revisión de VAR. Una pena máxima clara, con la mano despegada cortando un balón que iba hacia la portería. Davies asumió la responsabilidad pero enfrente tenía a Courtois. El guardameta del Real Madrid se hizo gigante y detuvo la pena máxima para sostener a los suyos.

Fue un toque de atención para Bélgica, pero los jugadores parecieron no captarlo porque todo siguió igual. Canadá parecía la favorita y los belgas la Cenicienta del grupo. Papeles cambiados, solo que la pólvora de Canadá parecía mojada. En estas llegó una nueva jugada polémica. El juez de línea se inventó un fuera de juego justo antes de que la defensa belga cometiera un claro penalti de nuevo, pero la acción estaba invalidada y ahí no podía entrar el VAR. Incredulidad en los canadienses, y no era para menos.

Aparece Batshuayi

Una y otra vez Canadá perdonó, y eso está visto que en este Mundial se paga. Al filo del descanso, cuando parecía que el marcador no se iba a mover, Bélgica sacó el aguijón y picó. Fue en una acción aparentemente inofensiva. Un balón en largo buscando a Batshuayi por el carril central, entre los dos centrales, se convirtió en un mano a mano contra el guardameta canadiense ante la poca oposición de los norteamericanos. El delantero, que sustituía a Lukaku, no falló. Reventó el balón y lo mandó al fondo de las mallas.

Batshuayi es felicitado por su gol en el Bélgica - Canadá EFE

Es el problema de esta Canadá, que genera ocasiones, juega alegre, pero su defensa es muy endeble y así es muy difícil llegar adelante en un torneo de estas condiciones. Mucho ímpetu y muy poco premio.

En la segunda mitad Roberto Martínez quiso cambiarle la cara a su equipo con dos cambios, pero no hubo manera. No era el día de Bélgica, nadie estaba fino. Ni De Bruyne, ni Hazard... nadie. El partido fue mucho menos vertiginoso en este segundo acto en algunas fases. Eso sí, los dos equipos encontraban espacios fácil que no llegaron a aprovechar.

De Bruyne tuvo la sentencia a falta de cinco minutos para el final, pero el choque siguió abierto hasta el último segundo. De hecho, Courtois tuvo que volver a emplearse a fondo ante un cabezazo canadiense que iba para dentro.

El marcador ya no se movió más. Las dudas de Bélgica, pese a la victoria, se agrandan por la imagen mostrada ante una selección inferior. Canadá, por su parte, se queda con la miel en los labios pero el empate en el otro partido del grupo le deja todavía con las opciones intactas para las dos próximas jornadas.

