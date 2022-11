Luis Enrique: "Mi objetivo no es tapar bocas, es el de mejorar a la Selección y lograr la clasificación"

Convencer y ganar. España elevó esto a la excelencia para comenzar con un inmejorable paso su actuación en el Mundial de Qatar 2022. Victoria, con goleada incluida, de la Selección ante Costa Rica. Después de muchas críticas, Luis Enrique sale como uno de los grandes reforzados tras el triunfo. El seleccionador español habló en TVE nada más terminar el partido.

El que avisa no es traidor

"Os lo iba anunciando a lo largo de estos diez días y cuando las cosas salen así el fútbol se convierte en un deporte maravilloso, era un rival correoso que iba a generar problemas pero hemos estado excepcionales con el balón y sin él, el partido no se acaba hasta que no pita el árbitro".

Dominio total

"Nuestro único objetivo es el de dominar continuamente el juego, y para eso hay que tener el balón, que el rival se vaya aburriendo y encontrando poco sitio, hemos estado excepcionales en la presión y los 16 que han participado han estado soberbios peor aún tenemos margen de mejora".

Rodri, de central

"Entendemos que Rodri reúne las condiciones de un central, también es un pivote de altísimo nivel. Es un jugador muy completo y si podemos incorporarle en el once con esas características nos viene muy bien. Soy afortunado de tener tantos jugadores que pueden participar".

Once contra Alemania

"No sé quién va a jugar, si conseguimos nuestro objetivo que es jugar siete partidos lo haremos entre todos, no es cosa de once, no he repetido nunca una alineación, probablemente no repita".

Euforia española

"Todo lo que sea derrochar energía positiva, está muy bien, pero somos los primeros que mañana empiezan los entrenamientos para jugar contra Alemania, el elogio debilita".

Debut de Balde

"Se han dado las circunstancias perfectas, tenemos que cuidar a Jordi que ha estado soberbio, también Busi y han salido del campo ovacionados. Con media charla ha debutado y vemos que es un avión y ha aprovechado sus minutos".

Reconocimiento a Asensio

"Marco Asensio está espectacular, a un nivel... pletórico de confianza, ha estado soberbio como 9 en el remate, es un jugador top y me alegro mucho".

Rueda de prensa

Después de un respiro tras toda la emoción vivida en el Estadio Al Thumama, Luis Enrique continuó atendiendo a los medios de comunicación. Esta vez, en rueda de prensa, donde dejó claro que su objetivo no es tapar bocas, sino el de "mejorar" a la selección española y "lograr la clasificación".

Análisis del partido

"Ha sido un partido muy especial para nosotros. Hemos puesto especial énfasis en esperar bien la competición y nos ha salido redondo. Nos suele costar empezar las competiciones, pero lo hemos hecho muy bien. Ha sido una victoria muy importante".

Tapar bocas

"Mi objetivo no es ese. Mi trabajo es el de mejorar a mi equipo y el de lograr la clasificación. El resto forma parte del escenario".

Seis goleadores

"Siempre había leído que había falta de gol. Igual no tenemos una referencia goleadora clara, pero tenemos muchos jugadores que hacen gol. El elogio debilita y en eso no vamos a caer".

Lo que más le ha gustado de España

"Me ha gustado todo del equipo, esa es la verdad. La idea era que los jugadores del centro del campo tocaran mucho el balón y luego a partir de ahí han aparecido los jugadores de calidad que tenemos. Y luego está la actitud defensiva, que ha sido bestial, encomiable".

Aspecto psicológico en la victoria

"Por supuesto que hay que trabajar la cabeza. Ha sido vital para mí trabajar con el jugador a que no salga excitado. Ahora hay que trabajar para otra cosa, pero ya te digo que este equipo no se va a relajar. Alemania nos puede ganar porque es una potencia, pero vamos a salir a jugar de la misma manera. El elogio debilita, pero este equipo no se va a relajar. Va a haber cambios en la alineación también. Nos puede ganar Alemania, pero no será por falta de relajación".

Lanzadores de penaltis

"La hoja que ponemos valoramos quién es el mejor lanzador. El lanzador lo decido yo. Yo les veo entrenar y el especialista hoy era Ferran. Lo ha tirado maravillosamente bien".

Sensaciones de Luis Enrique

"Mis sensaciones eran muy buenas viéndoles entrenar y sabía que lo íbamos a hacer bien jugara quien jugara".

