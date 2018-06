¿Es esta la mejor foto de lo que va de Mundial?

Se han sacado tantas fotografías durante lo que va de Mundial en Rusia que es difícil hacer una selección de las mejores. Sin embargo, entre ellas tiene que estar una imagen tomada este sábado durante el Francia - Argentina con el que se iniciaron los octavos de final del torneo.

La primera ocasión clara de los galos fue un lanzamiento de falta de Antoine Griezmann que impactó en la escuadra de la portería de Franco Armani. Esta quedó recogida para la posteridad en una instantánea en la que el tiempo se detiene a lo grande. De tal manera que en ella se puede comprobar cómo el balón queda suspendido al lado del travesaño, como si flotase o estuviese pegado al palo.

No es lo único llamativo de la foto. En esta también destaca cómo Armani se queda observando la pelota totalmente absorto. O eso se intuye, ya que aparece de espaldas y no podemos ver su rostro. La ocasión no acabó en gol, aunque el marcador quedó abierto precisamente por Griezmann minutos después y Francia logró el pase a cuartos de final al vencer por 4-3.

El instante fue captado por el fotógrafo egipcio Mahmoud Khalef para EFE. La bella factura de su trabajo no pasó desapercibida en las redes sociales. Para muestra, la pregunta con la que la famosa cantante mexicana Julieta Venegas compartió la fotografía en Twitter: "¿Sacó Mahmoud Khalef la mejor foto del Mundial?".

¿Sacó Mahmoud Khalef la mejor foto del Mundial? pic.twitter.com/jp27XjZSoB — Julieta Venegas (@julietav) 30 de junio de 2018

Con este mensaje, la artista generó un debate interesante entre sus seguidores, que se animaron a compartir otras fotos merecedoras de elogio durante este Mundial. Juzguen ustedes mismos cuál es la que más les gusta. O si alguna puede equipararse a la imagen protagonista de esta historia.

Para mi, está es la mejor. Senegal-Polonia. pic.twitter.com/rkKh6MxOZE — Bryan Arley (@B8A9R) 30 de junio de 2018

Casi... la segunda mejor... la primera la sacó Eugenio Savio (hasta el momento) 😁😜😉😘 pic.twitter.com/618oZ5auGn — Paula Maldonado (@paulamaldonado) 30 de junio de 2018