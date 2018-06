Julen Lopetegui, destituido como seleccionador español a 48 horas del Mundial

Julen Lopetegui ha sido destituido como entrenador de la selección española de fútbol de manera fulminante. La decisión ha sido anunciada este miércoles en Krasnodar, a poco más de 48 horas de que España inicie su participación en el Mundial de Rusia contra la Portugal de Cristiano Ronaldo y tras una reunión de urgencia entre el técnico y el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales.

La medida se toma tras el anuncio, este martes, de la llegada de Lopetegui al banquillo del Real Madrid a partir de la próxima temporada como sustituto de Zinedine Zidane. Este último e inesperado fichaje, del que Luis Rubiales se enteró cinco minutos antes de que el club blanco lo anunciase de forma oficial en su página web, sentó como un auténtico jarro de agua fría en el seno de la RFEF, que en un primer momento se limitó a anunciar la desvinculación de Lopetegui como seleccionador al término de la presente Copa del Mundo de Rusia.

Sin embargo, los planes han cambiado en las últimas horas y la cúpula federativa, molesta por lo que entienden como una "deslealtad" de Lopetegui hacia la RFEF por negociar a sus espaldas, ha decidido romper de inmediato el compromiso con el preparador vasco, que hace exactamente tres semanas prolongó su contrato con la federación dos temporadas más, hasta cerrar el ciclo con la Eurocopa 2020.

Luis Rubiales durante su comparecencia ante los medios en Krasnodar. Fuente: TV

Ni siquiera el intento de mediación de los jugadores a través de sus capitanes, Sergio Ramos y Andrés Iniesta, ha podido evitar la decisión de Rubiales. Así, el presidente de la RFEF ha argumentado que se trata de "una decisión difícil", pero "yo he llegado a la federación con un discurso y no me voy a traicionar a mí mismo". Una forma de explicar por qué "no hemos podido mirar a otro lado y no hemos podido actuar de otra manera".

Lopetegui deja la selección española sin ni siquiera haber estado al frente de la misma en un gran torneo. Se convirtió en el sustituto de Vicente del Bosque tras la Eurocopa de 2016 y dirigió al equipo nacional durante la fase de clasificación para este Mundial. Su registro, tras 20 partidos al frente de la Roja es de 14 victorias y 61 goles a favor. Anteriormente había sido seleccionador sub19, sub20 y sub21, aunque en 2014 abandonó su puesto en la RFEF para entrenar al Oporto y, allá por 2003, cuando era entrenador de porteros de la RFEF también dejó su cargo para dirigir al Rayo Vallecano en Primera División.

Por el momento, Rubiales no ha dado siquiera opciones sobre quién puede ser el sustituto de Lopetegui en el banquillo de la selección, aunque todas las miradas están puestas ahora mismo en Fernando Hierro, director deportivo de la federación que asumiría el cargo de forma interina.