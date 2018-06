Rubiales, sobre la destitución de Lopetegui: "Nadie puede estar por encima de las reglas"

Los rumores eran algo más que eso y Julen Lopetegui fue destituido de forma fulminante apenas unas horas después de anunciar el Real Madrid su fichaje como sustituto de Zinedine Zidane y a menos de 48 horas del debut de la selección española en el Mundial de Rusia ante la Portugal de Cristiano Ronaldo. Una decisión que Luis Rubiales, presidente de la RFEF, ha tomado "porque no podemos mirar para otro lado" y porque "nadie puede estar por encima de las reglas".

Desde el primer momento, en la RFEF no gustaron las formas del fichaje, no gustó que el propio Rubiales se enterase del fichaje del técnico por el Real Madrid apenas cinco minutos antes de que el club blanco lo anunciase a través de una comunicado en su página web. "Nos vemos obligados a hacerlo. Lopetegui es un profesional impecable, pero las formas también son importantes", afirmó Rubiales en clara referencia a las negociaciones del técnico con el club de Chamartín a espaldas de la Federación.

Rubiales, sin embargo, insistió en que no tiene "ningún inconveniente en cómo hace las cosas el Real Madrid", pero también señaló que "la RFEF tiene una obligación porque la Selección es el equipo de todos los españoles. Yo he llegado a este cargo con discurso y lo que no voy a hacer es traicionarme a mí mismo".

El presidente de la RFEF ha defendido su decisión asegurando que "tiene que haber un mensaje claro para todos los trabajadores de la Federación, hay una forma de actuar que hay que cumplir".

Rubiales no ha querido desvelar quién dirigirá el entrenamiento de la selección en la tarde del miércoles. Tampoco ha dado un nombre cuando le han preguntado quién será el nuevo seleccionador; la única pista que ha dado sobre el sustituto de Lopetegui es que intentará tocar lo menos posible la concentración del equipo en Rusia.

Rubiales también ha asegurado que ha hablado ya con los jugadores y que "ellos y el nuevo cuerpo técnico van a intentar llevarnos lo más lejos posible en el Mundial". Según Rubiales, aunque "todos estamos afectados por esta situación", los jugadores le han transmitido su "máximo compromiso" y "ahora toca remar todos juntos".