Cristiano revoluciona Inglaterra tras su hat-trick al Tottenham: "Ha vuelto a demostrar que es el mejor"

Cristiano Ronaldo está acostumbrado a lo largo de su carrera del pasar del todo a la nada. Y cuando menos se lo espera, de nuevo a lo más alto. Así es cómo está viviendo su primera temporada en el Manchester United tras su regreso procedente de la Juventus. Empezó bien el curso, marcando casi un gol por partido y siendo el referente absoluto de un equipo en crisis que ahora pelea por la Champions.

Sin embargo, el 2022 no ha sido nada positivo para él. Su inicio le ha sumido en una profunda crisis de rendimiento y de goles que también le ha llevado a enfrentarse a su técnico, Ralf Rangnick. Solo había marcado dos goles en lo que iba de nuevo año. Pero como el genio que es, ha regresado a lo grande en uno de sus peores momentos.

El fin de semana pasado, su nombre fue tendencia en Inglaterra porque el técnico alemán del Manchester United le dejaba fuera del derbi ante el City por unas supuestas molestias en la cadera. El entorno del jugador desmintió esa posible lesión y el luso decidió viajar a Portugal como protesta. La excusa fue, precisamente, tratarse de esa lesión que Rangnick había afirmado que tenía.

Superado aquel incendio, Cristiano volvió a la normalidad y a la disciplina del equipo para el choque de este fin de semana contra el Tottenham. Con esas molestias en la cadera olvidadas para todos, regresó también al once titular. Y respondió como mejor sabe hacerlo. Una exhibición a la altura de las mejores de su carrera, sobre todo con la camiseta del Manchester United. De hecho, el de este fin de semana ha sido su segundo hat-trick con los de Old Trafford en toda su carrera, y el primero desde su retorno.

Cristiano apareció además en los momentos de la verdad y lo hizo demostrando su poderío en todos sus registros. El primer gol llegó tras un zapatazo desde fuera del área que se coló por la escuadra de la portería de Hugo Lloris. Que mejor forma de volver a la titularidad y a demostrar su importancia en este equipo.

Tras el empate de Harry Kane desde el punto de penalti, que había llegado después de que el árbitro no pitara uno muy claro al United, puso el 2-1 antes del descanso apareciendo como un puro delantero centro. Gran jugada por banda izquierda, centro al corazón del área y Cristiano le ganaba la partida a los centrales para batir con un toque potente y colocado al meta francés

Y después del empate de Harry Maguire en propia puerta, puso el tercero al borde del final con un cabezazo espectacular a la salida de un córner con un remate acrobático. Poco después de eso, su técnico le retiró del terreno de juego para que descansara algún minuto antes del decisivo partido de octavos de final de Champions contra el Atleti.

Rendidos a Cristiano Ronaldo

Rangnick, que no tiene una buena relación con el luso, no pudo más que rendirse a su estrella: "Ha completado su mejor actuación. Al menos, desde que yo llegué. No esperaba que hiciera un 'hat-trick', pero sí que marcara. Por eso le puse. Estuvo pletórico y, además, se involucró mucho en defensa". Unos cumplidos que sin duda habrán gustado a un Cristiano que saca pecho tras su recital.

Su compañero Paul Pogba, en declaraciones a la BBC y Sky Sports después del partido, también se rindió al astro luso: "Ronaldo estuvo brillante. No jugó el último partido, pero vuelve y marca tres goles. Tener al mejor delantero de la historia en tu equipo nunca puede ser un problema". Y hasta un rival como Hugo Lloris, quien más le sufrió por otro lado, se rindió a la evindencia.

"Cristiano ha sido el mejor del mundo junto a Messi en esta 'era' y ha vuelto a demostrar que es un futbolista 'top'. Para el Manchester United hubiera sido difícil no sólo ganar, hasta empatar, si no tuviera a Ronaldo. No hubiera sido una buena noche para el Manchester United sin Ronaldo".

A sus 37 años cumplidos a principios de febrero, Ronaldo supera ya los diez tantos en liga por 16ª temporada en su carrera. De momento, ya acumula doce y se mete de lleno en la pelea por el pichichi con Mohamed Salah. En Champions acumula otras seis dianas este curso. En su carrera ya son 808 y está a un solo triplete de los 50 hat-tricks en su trayectoria profesional.

