Pogba toma una decisión sobre su futuro y pone en alerta a Real Madrid y PSG

Paul Pogba ya ha tomado una decisión sobre su futuro. El jugador del Manchester United será uno de los grandes nombres del próximo verano. Terminaba contrato con su actual club y hasta ahora, habían surgido informaciones hacia todas las direcciones. Desde su deseo de continuar y renovar para formar parte del nuevo proyecto que lidera Cristiano Ronaldo, hasta abandonar Old Trafford para perseguir nuevos retos fuera de la Premier League.

El futbolista francés tiene el objetivo claro de ayudar al United a clasificarse para la Champions. No lo tienen fácil, ya que ahora mismo está inmerso en una dura batalla con equipos como el Tottenham y el Arsenal. Los de Mikel Arteta parten con ventaja, pero todavía queda temporada para revertir la situación.

La victoria de los red devils ante el conjunto de Antonio Conte con un hat-trick espectacular de Cristiano Ronaldo ha servido para que recuperar parte de la confianza perdida. Además, les da motivación y moral también para lo que viene. Ese duelo contra el Atlético de Madrid en los octavos de final de la Champions que se decidirán en Inglaterra tras el 1-1 de la ida.

Cristiano Ronaldo peleando un balón ante la presión del Atlético Reuters

Ahora, desde las Islas Británicas apuntan a que Paul Pogba ya ha tomado una decisión. Ha elegido un camino que parece inamovible y que arroja luz al futuro del centrocampista francés que tiene más objetivos además de los propios de su club. Por delante está la Copa del Mundo de Qatar 2022 y el galo necesita ser importante en un gran club para convencer a Didier Deschamps de que puede seguir liderando su centro del campo.

Pogba salta al mercado

Mirror informa que Pogba ya ha decidido no renovar con el Manchester United. De esta forma, finalizará su contrato el próximo 30 de junio y saldrá al mercado como agente libre. Una operación nefasta para los de Old Trafford que pagaron unos 125 millones de euros por su fichaje y que ahora no sacarán nada por su pérdida.

Esta información viene a confirmar lo ya adelantado por su técnico, Ralf Rangnick, que en enero dejó caer que lo más probable era que Pogba no continuara. Aun así, no dudaba de su compromiso y de su firme intención de demostrar su calidad hasta el final del curso. Al propio Pogba, que ha rendido a un nivel pésimo en los últimos años, también le interesaba brillar para poder convencer a los grandes equipos de Europa.

Paul ha tenido una importante oferta de renovación desde el pasado verano. Sin embargo, ha preferido dar largas y no dar una respuesta clara ahora. Una vez salga como agente libre, Pogba intentará firmar el que puede ser el último gran contrato de su vida en la élite después de seis cursos en el Manchester United.

Pogba durante un partido del Manchester United Reuters

Siempre se le ha relacionado con clubes como el Real Madrid o el PSG. De hecho, ambos estarán atentos a los pasos que dé el mediocentro ahora que tienen la certeza de que saldrá y de que lo hará gratis, prima de fichaje aparte. En su contra jugará que tras estos últimos años a un bajo nivel, no podrá solicitar un salario demasiado alto.

El Real Madrid siempre ha tenido a Pogba en su agenda. De hecho, fue un fichaje que Zinedine Zidane pidió por activa y por pasiva, aunque la directiva blanca nunca vio el momento claro de acometer una operación que era realmente elevada. Siempre por encima de los 150 millones de euros sin contar su salario. Ahora que queda libre, quizás ese escenario pueda cambiar, aunque el Real Madrid está a nombres como los de Mbappé, Haaland, Tchouameni o Gravenberch.

Esto podría hacer que clubes como el PSG se lanzaran a por un jugador mediático y al que todavía le quedan años de fútbol y calidad. De hecho, sería otro galáctico al que fichar a coste cero como ya hicieron con nombres como Messi o Sergio Ramos este verano. Y en última instancia aparecen también otras opciones como un posible regreso a la Juventus. Pogba ya ha movido ficha y ahora se lanza al mercado.

