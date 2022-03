Haaland y su momento clave: el Real Madrid, atento a la presión del Borussia y la decisión final

Erling Braut Haaland encara la recta final de la temporada con mucha tensión. Se le agota el tiempo para tomar una decisión que será clave para su futuro. El delantero noruego es uno de los grandes deseados de Europa en estos momentos y sabe que tiene detrás a varios de los clubes más grandes del Viejo Continente.

El ariete del Borussia Dortmund está ahora mismo en una encrucijada que tiene que resolver. El primer paso será comunicarle de manera oficial a su actual club que no quiere continuar y que quiere buscar una salida este próximo verano. Cuando ese momento se produzca, le darán total facilidad para negociar una salida. No obstante, eso no quiere decir que sea barata.

Las últimas informaciones que llegan sobre el caso apuntan a que a Haaland le queda lo que resta de mes de marzo para confirmar lo que ya es un secreto a voces. La directiva del Borussia Dortmund, con Hans-Joachim Watzke a la cabeza, le ha transmitido al entorno más cercano al jugador que antes de que comience el mes de abril tendrá que tomar una decisión.

Tal y como ha informado EL BERNABÉU esa elección ya está hecha, pero el jugador tendrá que hacerla oficial. Después será tiempo para elegir qué destino tomará, aunque los candidatos por hacerse con el delantero nórdico están más que claros desde hace varios meses. El caso Haaland afronta su recta final. Además, esta decisión que le tiene que comunicar a su todavía equipo rompe cualquier esperanza para que equipos como el Real Madrid consigan retrasar la operación más allá del próximo verano.

La opción de que Haaland aguante hasta el 2023 en Dortmund se rompió de manera definitiva cuando el equipo demostró que está muy por debajo de las expectativas que tiene generadas el delantero. Se quedó fuera de la fase de grupos de la Champions. Cayó a la Europa League y fue eliminado por el Glasgow Rangers en la ronda de eliminación para los equipos que venían de la máxima competición continental. Y en la liga alemana, se sitúan en segunda posición, pero están a nueve puntos del Bayern. Eso sí, tienen un partido menos.

La tendencia madridista

Una vez Haaland comunique la decisión de abandonar el Borussia de forma oficial, decisión que tiene tomada desde hace tiempo, el siguiente paso será deshojar la margarita de su futuro y ver a qué club irá. Las cartas están ya sobre la mesa y la batalla está clara. No obstante, los guiños que va soltando el jugador apuntan hacia una ciudad con clara determinación.

Esa es la capital de España, Madrid. Haaland está como loco por llegar a la Península Ibérica, su lugar habitual de vacaciones. Habla español con soltura y le encanta el país, especialmente la zona de Marbella. Además, quiere jugar en La Liga y, hoy por hoy, solo tiene la opción de vestir de blanco. Su entorno más cercano, con su padre Alf-Inge a la cabeza, siempre ha dejado caer que la opción preferencial de su hijo está en vestir de blanco.

Una serie de puntos que han ido marcando su camino de manera significativa y que en las últimas horas han tenido una nueva entrega. El noruego ha tenido una nueva declaración de amor a través de sus redes sociales. Ha indicado que le gusta una publicación en la que se celebraba y se homenajeaba la épica victoria del Real Madrid ante el PSG. Un signo claro que marca su preferencia.

Ese partido ha sido un gran impulso para el conjunto blanco en Europa. No solo le ha servido para demostrarle a Mbappé por qué tiene que jugar en el Real Madrid y rechazar la lluvia de millones del PSG. También ha servido para que Haaland haga lo propio con los 'kilos' que le pueda ofrecer el City para vivir más noches de gloria como esa en el Santiago Bernabéu.

Con la operación de Mbappé ya cerrada, según ha podido saber EL BERNABÉU, ahora el Real Madrid afronta días muy importantes para trazar su plan para poder fichar a Haaland, ya que saben que se acercan momentos decisivos en el jugador. Lo que antes era un sueño, ahora es un objetivo más real que nunca: juntar a Haaland y Mbappé es posible.

Batalla contra el Manchester City

Para ello, el Real Madrid solo tendrá una competencia, aunque será la más feroz de Europa. Por el camino se han ido cayendo otras opciones para el delantero noruego. En primer lugar aparecían clubes como el Manchester United que ahora mismo no puede ofrecerle un proyecto deportivo a su altura. El Chelsea también estuvo en la terna, pero con Lukaku y con la situación actual del club tras el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, también está fuera de la pelea.

Después se cayó el Bayern de Múnich, que no se ve con opciones, y el PSG, que no ha conseguido encandilar al jugador para su proyecto futuro. La cosa quedó entre tres, pero la diezmada situación económica del Barça les obliga a dar como imposible una operación que se situaría en torno a los 250 millones de euros netos.

Por ello, ahora mismo la batalla está entre el Real Madrid y el Manchester City. Los blancos parten con ventaja, pero es cierto que el potencial económico de los de citizen juega a su favor. No obstante, la entidad madridista pone encima de la mesa su peso histórico, su leyenda, su experiencia y su importancia en el mundo. Además de la posibilidad de lanzar un proyecto junto a Kylian Mbappé, algo que sería histórico.

El Madrid está en cabeza, pero queda el reto de convencer a Haaland de que puede ser grande junto al galo para marcar una época. Y también de arreglar el capítulo de salidas donde jugadores como Bale, que termina contrato, Mariano, Jovic y sobre todo Hazard, serán claves para hacer hueco ante en el vestuario como en la masa salarial del club. Por sus salidas también pasa la llegada del astro noruego.

