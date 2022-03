Benzema: "Cuando llegué al Real Madrid no sabía lo que significaba venir al mejor club del mundo"

Karim Benzema sigue en una nueva. Prácticamente como todo el madridismo. El delantero francés del conjunto blanco fue el gran artífice de la remontada ante el PSG. Sus tres goles y la actuación de jugadores como Modric, Vinicius o Alaba fueron clave para conseguir un pase a cuartos que es mucho más especial que en otras ocasiones.

Con su gran partido y con sus tres anotaciones, Benzema además amplió su historia en el Real Madrid. Superó a Raúl en la lista de artilleros de la Champions con la camiseta blanca, 67 por 66, y también sobrepasó a Alfredo Di Stéfano en la tabla de máximos goleadores en la historia del Real Madrid. Sus 309 tantos ya están por delante de los 308 de la 'Saeta rubia'.

Solo tiene por delante precisamente al eterno '7' con 323 y a Cristiano Ronaldo con sus 450 dianas. Con motivo de este importante logro, el legendario delantero francés ha concedido una entrevista para RealmadridTV en la que ha hablado sobre ese récord, sobre la victoria ante el PSG y sobre su actual estado de forma.

Ver el partido de nuevo

"No todo el partido, las ocasiones y los goles sí. Me parece una noche inolvidable, por la clasificación, el ambiente, los goles, la remontada. Por todo".

Recuerdos de la remontada

"Feliz, orgulloso. Todo el equipo hizo un gran esfuerzo. Los que estuvieron en el campo, los que no, los entrenadores, la afición. Fue una noche mágica para todos. Tenía una conexión con este partido. Tras la ida, estaba concentrado para la vuelta. Todo el grupo, tuvimos una buena semana de entrenamiento y estábamos listos para hacer un buen partido".

Su mejor partido

"No sé, me acuerdo también de la final de la Champions con el Liverpool. Quizá por los goles sí, han sido tres en una remontada. Fue un partido muy grande por mi parte, y por la de todos".

Su mejor temporada

"Puede ser. Cada año quiere hacer más, estoy en el buen camino".

Su feeling con Ancelotti

"Muy feliz y muy orgulloso. Me da confianza y motivación para ayudar a mis compañeros. Me da un poco de todo para hacer más cosas en el campo".

Carlo Ancelotti dirige un entrenamiento del Real Madrid Real Madrid

Superar a Di Stéfano

"Es un sueño estar delante de este jugador. Es una leyenda. Recuerdo mi primer día aquí. Estaba allí y me dio un abrazo. Ha sido y es una leyenda. Me da más fuerza para seguir adelante".

Un consejo del mítico '9'

"Que disfrutase de este gran club. Solo recuerdo eso porque no hablaba bien español en mi primer año. Recuerdo su abrazo".

El sentimiento de equipo

"Sí, somos un equipo. En un equipo, un jugador puede hacer la diferencia, pero yo siempre hablo del equipo porque si ellos están a tope, yo estaré a tope. Los necesito".

El reto de seguir sumando

"Todos los días y más ahora que nunca. Son cifras muy importantes. Firmo para ganar títulos. No pensaba en meter goles como hago ahora. Siempre pensaba en estar en la memoria de los madridistas y creo que estoy en el buen camino. Me da más ganas de ganar trofeos. Si lo hago meteré muchos goles. Cuando esté más cerca de él, hablaremos. Ahora tengo que trabajar en aprovechar las ocasiones y marcar".

Recuerdo del Benzema más joven

"Muy diferente. No sabía lo que significaba venir al mejor club del mundo. Venía de Lyon y estaba muy contento. Pero sí tenía en la cabeza que quería triunfar en Madrid. Me siento en casa. Me gusta mucho, la gente está bien conmigo y disfruto mucho".

Propósitos de temporada

"Tenemos que seguir así. Tenemos confianza tras el PSG, pero ahora es Liga, otro rival y hay que ir a por ellos".

