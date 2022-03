La gran noche de Karim Benzema ante el PSG: los secretos de su rendimiento con 34 años

La remontada para la historia del Real Madrid ante el Paris Saint-Germain tiene un héroe y ese es Karim Benzema. El jugador que ha alcanzado su mejor estado de forma más allá de los 30 años decidió la eliminatoria con su hat-trick. Lo hizo ante un equipo francés, país que le vetó durante años y provocó un cambio de mentalidad que le hizo una pieza clave en la colección de títulos que ha conseguido el club de Chamartín en la última década.

El delantero al que no le ha temblado el pulso para coger la responsabilidad que recaía en Cristiano Ronaldo ha llevado a los cuartos de final de la Champions League a Carlo Ancelotti. El galo levantó a un equipo que parecía muerto y a un Santiago Bernabéu que vivió otra gran noche europea. Benzema es el gran responsable con los tres goles que anotó.

La odisea de Benzema comenzó pasada la hora de partido, después de que le hubieran anulado dos goles a Mbappé y hubiera marcado otro. Karim creyó más que nadie, presionó a Donnarumma, el portero cometió un error, el balón llegó a Vinicius y este se lo devolvió para anotar a placer. Provocó un incendio que terminaría quemando al PSG.

En medio de las llamas el que más corrió fue Modric, que salió como una exhalación entre jugadores del PSG. Encontró a Vinicius que encaró, pero no logró superar al defensa. El rebote del balón volvió a Luka, que hizo magia para encontrar a Karim dentro del área y, al límite del fuera de juego, que este hiciera el segundo.

El Bernabéu estaba en pie y el PSG tembló. Nadie apagaba el fuego y Vinicius se aprovechó según sacaron de centro para sentenciar. Dos minutos después, en otro intento del brasileño por desbordar, el balón caía en el pie derecho de Benzema. El francés sacó el exterior de su bota para colocar el balón donde Donnarumma no podría llegar. Así completaba una exhibición para la memoria de todos los merengues.

Supera a Di Stéfano

El delantero galo no solo levantó al Santiago Bernabéu cuando parecía imposible la remontada. El ariete francés no solo se inventó junto a Modric el tanto que empataba la eliminatoria. El fichaje que Florentino Pérez se encargó de firmar para su nuevo equipo de galácticos en 2009 no solo hizo un hat-trick para tumbar al PSG. Esta leyenda de la historia del club ha hecho más grande su legado superando a Alfredo Di Stéfano en la lista de goleadores.

El jugador de fútbol del Real Madrid ha marcado 309 goles en su trayectoria en el club. Benzema levantó a un equipo que estaba sucumbiendo ante el otro francés que dejó su impronta en el Bernabéu, Kylian Mbappé. Karim le demostró al jugador que espera firmar en el futuro la entidad merengue que el mejor galo sobre el terreno de juego todavía es él. Un hat-trick que también entra en la historia por ser el jugador más veterano en anotar tres goles en un partido de Champions League.

Por si fuera poco, eligió una noche única para superar en goles a Alfredo. La Saeta Rubia marcó 308 goles en su legendaria historia. En una noche europea, las que ponen en su lugar a las leyendas del club, logró un hat-trick que quedará para siempre en el recuerdo de los madridistas. El siguiente será Raúl, que dejó su contador de goles en 323. El líder lejano es Cristiano, que, en parte alimentado por Karim, llegó hasta los 450.

La leyenda de 34 años se vistió de Di Stéfano, pero también de Puskas, de Gento, de Santillana, de Butragueño y de todos los ídolos merengues para una remontada histórica. Hasta siete veces lo intentó Karim sobre la portería de Donnarumma. En la primera parte se encontró precisamente con el portero italiano que hizo un paradón. Después remató dos veces de cabeza, una fuera y otra a las manos del guardameta.

No volvería a perdonar. Los siguientes tres disparos fueron a portería y sirvieron para superar al portero que fichó el PSG precisamente para dar un salto de nivel sentando al exmadridista Keylor Navas. El francés intervino con el balón otras 41 veces, siendo un faro en ataque para lanzar a sus compañeros de las bandas. En cualquier caso, su tarea más importante fue dominar las inmediaciones del área parisina.

Su madurez

Esta temporada, por el momento, Karim Benzema ya acumula 30 goles en 33 partidos. Unos datos que le otorgan una media de un tanto cada 93 minutos sobre el terreno de juego. El Real Madrid es líder de La Liga, campeón de la Supercopa de España y serio candidato a la Champions después de esta gran noche europea. Y, en gran parte, lo es gracias al liderazgo del francés. El delantero ha cogido esta responsabilidad tras casi 13 años en el club.

La etiqueta de '9' con alma de '10' le acompañó durante sus años de socio de Cristiano Ronaldo. Nunca ha rehuido su querencia por la construcción, pero sin el astro portugués ha multiplicado sus goles. Atrás quedó la época de 'gato' para convertirse en un cazador. Dio La Liga del coronavirus al Real Madrid con unas grandes cifras goleadoras solo superadas por Messi. Ahora quiere ser el principal responsable de una Champions League.

Hay varios momentos clave en esta madurez. Cuando se quedó fuera de la selección francesa por el 'Caso Valbuena', Benzema también dio un paso adelante en el cuidado de su físico. Los cambios eran visibles. Un Karim más fino, que se sometía al innovador tratamiento de la ventosaterapia, descubría su lado más goleador. Aún así, este último año en el que ha brillado tanto en su regreso al combinado nacional y con el Real Madrid, el Balón de Oro se olvidaba de él.

Benzema había vivido otras grandes noches europeas con el Real Madrid. Para el recuerdo estará su acción ante el Atlético de Madrid en el Vicente Calderón o su importante primer gol en la final de Kiev. Pero por fin puso el Santiago Bernabéu a sus pies. Son 79 los tantos que ha anotado en la máxima competición continental, pero estos tres son historia del club.

