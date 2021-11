Benzema, el gran olvidado del Balón de Oro y sus grandes retos para 2022

Que Karim Benzema (Lyon, Francia; 1987) no estuviera, siquiera, en el podio del Balón de Oro fue la gran decepción de la gala de los premios. El delantero del Real Madrid quedó cuarto, que es una posición muy lejana de lo demostrado durante el último año de su carrera deportiva. Se pueden analizar muchas cosas, pero la realidad es que fue el 'olvidado' de la noche.

Benzema no viajó a París, seguramente a sabiendas de lo que habían dicho las votaciones. No se merecía estar más abajo de las tres primeras posiciones, siendo para muchos uno de los grandes favoritos al premio al mejor futbolista del año. ¿Pudo pesarle factura ser juzgado por el 'caso Valbuena' durante la última semana de votación? Puede ser. También algunos ven fallos en la tendencia que tomaron hace años los veredictos.

El actual '9' del Real Madrid ya pasa a formar parte de esa lista de grandes jugadores que fueron despreciados por el Balón de Oro que entrega France Footbal. En el club blanco se recuerda todavía el caso de Raúl González, que quedó segundo en la votación de 2001 tras realizar su mejor campaña como profesional. Ganó Michael Owen. A nivel internacional tampoco se entiende que nunca ganaran otros como Thierry Henry.

Karim Benzema, cuarto en el Balón de Oro 2021

La ventaja que tiene Benzema es que todavía tiene margen para estar en la disputa por los próximos Balones de Oro. Tiene contrato con el Madrid hasta 2023 que, en su caso, quiere decir que se ve rindiendo al máximo nivel hasta entonces. Sus palabras tras conocerse los resultados del galardón lo decían todo: "Gracias a todos los que me apoyan, juego al fútbol para ustedes y el espectáculo debe continuar", decía desde su cuenta de Twitter. Él responde en el campo.

Su temporada no ha podido empezar mejor: lleva 16 goles y 8 asistencias en 18 partidos entre Liga y Champions. Tristemente, estos números ya no serán tenidos en cuenta para el Balón de Oro de 2022, pero la carrera para el premio del año que viene acaba de comenzar y si Benzema mantiene esta línea, estará en la pelea y no habrá excusas para, al menos, entrar en el podio.

Catar y nuevo Bernabéu

Hay que contar con un factor para la edición del año que viene y es que el Mundial de Catar se juega entre noviembre y diciembre. Eso podría hacer que las votaciones se retrasaran hasta final de año en 2022 y lo que sucediera en la cita mundialista decantaría, en gran parte, las votaciones. Benzema, que regresó a su selección en la Eurocopa, tiene grandes esperanzas en la Copa del Mundo, torneo al que su país, además, irá para defender su título.

El próximo 19 de diciembre, Benzema cumplirá 34 años. Lo hace en su mejor momento y cargado de objetivos para lo que viene por delante. Con el Real Madrid no le faltarán, empezando por su doblete particular en La Liga: título y su primer pichichi (lidera la tabla con 11 goles). Tampoco se olvida Karim de la que siempre fue su competición fetiche, la Champions League, y es que, pese a haber ganado ya cuatro de blanco, la quinta redondearía su palmarés con él como estrella del equipo.

Mirando más allá de los títulos, Benzema sabe que el 2022 puede ser un año especial. Tras el Mundial de Catar, el Real Madrid espera inaugurar el nuevo Santiago Bernabéu en el que estará el '9' como uno de los mayores ídolos de la afición blanca. Además, lo haría más importante si a su lado está su amigo Kylian Mbappé, con el que puede formar una dupla histórica en el club merengue. Karim mira hacia delante.

