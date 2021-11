Leo Messi, un Balón de Oro inmerecido: el premio a un año en el que le superaron Lewandowski y Benzema

Siete veces Balón de Oro. Leo Messi (Rosario, Argentina; 1987) recibió este lunes el Balón de Oro 2021 imponiéndose en las votaciones a Robert Lewandowski, Jorginho y un Karim Benzema que, contra todo pronóstico, se quedó fuera del podio según las votaciones. El astro argentino se distancia aún más de su gran rival, Cristiano Ronaldo, pero lo hace con su galardón más discutido de todos.

2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y, ahora, 2021. Esos son los años en los que Messi ha ganado el premio que se otorga al mejor futbolista del mundo de cada año. En su día ya se cuestionó, especialmente, el que ganó en 2010, cuando el Inter de Milán reinó en Europa y la Selección lo hizo a nivel mundial. Andrés Iniesta y Xavi Hernández, campeones en Sudáfrica y compañeros de Messi, se conformaron con acompañarle en el podio.

El de 2021 se coloca en lo más alto como el Balón de Oro más polémico de Messi. A su favor está haberse quitado esa 'espina' de ganar la Copa América con Argentina sin tener un papel excepcional pese a ser el MVP del torneo. Su año, sin embargo, ha estado mucho más marcado por su angustiosa situación el Barça que acabó con su marcha en verano al PSG, donde empieza a arrancar ahora.

Leo Messi, con el PSG Reuters

Con el Barça estuvo muy lejos de competir por los principales títulos, aún ganando la Copa del Rey, su último trofeo con la camiseta azulgrana. En La Liga quedó tercero dejando la pelea en la última jornada a Atlético de Madrid y Real Madrid. En Champions League, el 'palo' fue mayor al irse a casa casi a la primera de cambios, en octavos de final, sin opción alguna de pasar contra el que ahora es su equipo.

El Balón de Oro es un premio que se otorga en el año natural y Messi, tras levantar la Copa América en julio, ha pasado por uno de sus momentos más difíciles de su carrera deportiva. Primero su traumático adiós al Barça y luego los problemas físicos le han lastrado en sus inicios con el PSG, habiendo jugado 11 partidos y perdido otros ocho. En resumen, casi cinco meses de 'vacío' que olvidaron en las votaciones de un galardón que abarca diez, desde enero hasta octubre (cuando se cierran los votos).

Elegir a Messi este año devalúa el Balón de Oro Jean-Pierre Papin, Balón de Oro 1991

Cada año surge cierta polémica por los tiempos y el modo de la votación del Balón de Oro y algunos no entienden que Messi sea el premiado. Por ejemplo, Jean-Pierre Papin (Balón de Oro 1991): "¡No ha jugado durante cinco meses! No lo entiendo. Desde que ganó la Copa América, ¿qué ha hecho Messi en París? Metió un gol en la liga, tres en la Champions... No tengo nada en contra de Messi, por supuesto, es uno de los mejores jugadores de la historia pero este año no se lo merece. Elegir a Messi este año devalía el Balón de Oro porque significa que ya no damos la oportunidad a los jugadores de éxito de ganar el trofeo", decía el exfutbolista que daba cuatro nombres para el premio antes que el de Messi: Lewandowski, Benzema, Jorginho y hasta Mbappé.

Se lo debían a Lewandowski

¿Qué tienen estos jugadores que ponen en entredicho el premio de Messi? Lewandowski parte de la base de haber metido 23 goles más que Leo (64 a 41) en lo que va de 2021. A eso hay que sumar que volvió a conquistar la Bundesliga con el Bayern Múnich y el hecho de que el año pasado, en el que indiscutiblemente fue el mejor, no hubo una votación en el Balón de Oro y se le debía ese reconocimiento. Hasta Messi tuvo unas importantes palabras para el polaco al recibir el premio.

Robert Lewandowski celebra un gol con el Bayern de Múnich Reuters

En el caso de Jorginho, el italiano ha sido el único futbolista en ganar lo más grande en 2021: Eurocopa y Champions League. El centrocampista se coló entre los mejores del mundo gracias a sus méritos colectivos y algunos le veían merecedor del Balón de Oro por este simple, pero a su vez gran motivo.

Benzema, el cuarto en discordia en las votaciones, viene de hacer el mejor año de su trayectoria como líder del Real Madrid. En su contra está la ausencia de títulos, pero sin duda ha sido un año especial para él en el que regresó por la puerta grande a la selección de Francia y acaparó elogios de todo el mundo por su forma de entender el fútbol. No se puede obviar que ha celebrado 39 goles, solo dos menos que un Messi al que ha ido recortando terreno a lo bestia en los últimos meses.

Quizás meter a por delante de Messi pudiera ser más exagerado, pero no hay que dejar escapar que el delantero francés se ha erigido líder de un PSG hasta con el fichaje de Leo. La candidatura de Kylian, eso sí, será más fuerte en los próximos años.

A partir de este martes arranca otro debate, el de quién será el futbolista que sujete el Balón de Oro en 2022. Con Messi y Cristiano abriendo paso a otras nuevas estrellas, ¿será el momento en el que algún futbolista de la nueva generación se corone?

