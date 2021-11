Iker Casillas 'explota' contra el Balón de Oro de Leo Messi: "Me cuesta creer en estos premios"

Que Leo Messi se alzara con su séptimo Balón de Oro este lunes está generando una gran controversia. Son muchos los que opinan que el premio debería haber ido para otro jugador como Robert Lewandowski o Karim Benzema, pero no para el argentino. En este grupo entra una leyenda del Real Madrid y del fútbol español: Iker Casillas.

El exguardameta se unió a los que mostraron su desacuerdo con que Messi fuera el galardonado y lo expresó con claridad a través de sus redes sociales. Casillas se pronunció poco después del final de la gala y su mensaje está dando mucho de qué hablar, tanto del lado de los que apoyan su opinión como de los que le atacan por su crítica.

"Cada vez me cuesta más creer en esto de los premios del fútbol", comenzaba con firmeza su mensaje. "Para mí, Messi es uno de los cinco mejores jugadores de toda la historia, pero hay que empezar a saber catalogar quiénes son los más destacados al cabo de una temporada. ¡No es tan difícil puñeta! ¡Lo hacen difícil otros!", concluía mostrando su enfado a todos sus seguidores.

Cada vez me cuesta más creer en esto de los premios del fútbol.Para mi,Messi,es uno de los 5 mejores jugadores de toda la historia pero hay que empezar a saber catalogar quiénes son los más destacados al cabo de una temporada. No es tan difícil puñeta!Lo hacen difícil otros! 🤦🏻‍♂️ — Iker Casillas (@IkerCasillas) November 30, 2021

Casillas no ha sido el único que se ha 'mojado' en público. Antes incluso de que se entregara el premio, cuando ya el runrún colocaba a Messi como el galardonado, Jean-Pierre Papin, Balón de Oro 1991, estalló igual: "¡No ha jugado durante cinco meses! No lo entiendo. Desde que ganó la Copa América, ¿qué ha hecho Messi en París? Metió un gol en la liga, tres en la Champions... No tengo nada en contra de Messi, por supuesto, es uno de los mejores jugadores de la historia pero este año no se lo merece. Elegir a Messi este año devalía el Balón de Oro porque significa que ya no damos la oportunidad a los jugadores de éxito de ganar el trofeo", dijo.

Leo Messi, Balón de Oro 2021 Reuters

¿Qué pasa con el Balón de Oro? Las críticas surgidas por el reconocimiento a Messi apuntan a una distorsión de los criterios en las votaciones, olvidando el verdadero espíritu del premio que era dárselo al mejor futbolista del año natural.

