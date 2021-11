Alexia Putellas, un Balón de Oro histórico para el fútbol femenino español que aún no es profesional

El fútbol femenino español acaba de hacer historia. Alexia Putellas se ha convertido en la nueva mejor jugadora del mundo después de imponerse en las votaciones del Balón de Oro 2021. A sus 27 años, la catalana reina en este deporte y esto después de conquistar el triplete con el Fútbol Club Barcelona y de ganar el premio a mejor futbolista de la Champions League.

Cercana, inteligente y con una zurda de ensueño, la centrocampista habló hace unos meses con EL ESPAÑOL. Entonces nos dijo que "al fútbol no hay que pedirle nada". "Esto consiste en darlo todo, en abrirte en canal, y a la vez ser consciente de que puedes no tener ningún tipo de recompensa. Estamos hablando de un deporte en el que puede pasar cualquier cosa", señaló a este periódico la nueva Balón de Oro.

"Yo solamente le pido poder seguir disfrutando de esto, salud y que esté en mis manos lo mismo que ahora, que es rendir e intentar hacer feliz a la gente que nos sigue, que eso es lo más bonito. Lo más bonito del fútbol es eso, que puedes hacer feliz a la gente haciendo lo que más te gusta", agregó Putellas en nuestra entrevista.

Alexia Putellas y Leo Messi, ganadores del Balón de Oro 2021 France Football

Entonces tal vez ni se imagina con ganar el Balón de Oro y coronarse como monarca del fútbol junto a Leo Messi, el que era uno de sus ídolos cuando ella comenzaba en esto y que lo sigue siendo a día de hoy. De hecho, lo que sí apuntó que anhelaba conseguir algún día es con lograr "un título grande con España".

Alexia I de España

Putellas se convirtió en la nueva Balón de Oro después de ganar las votaciones por una amplia diferencia. 186 puntos para ella por los 84 de su compañera, en el Barça y con la Selección, Jenni Hermoso. En tercer lugar en la carrera por el Balón de Oro Femenino se quedó la jugadora australiana del Chelsea Samantha Kerr, con sus 46 puntos.

La capitana del Barcelona y de la selección española es todo un referente en ambos vestuarios. Indiscutible en ambos, pocas dudas había de que ella se proclamaría como la nueva mejor futbolista del mundo. Un honor que recoge después de que Ada Hegerberg ganase el primer Balón de Oro Femenino de la historia y de que tan solo un año más tarde, en 2019, Megan Rapinoe hiciese lo propio.

Alexia Putellas, Balón de Oro Femenino 2021 Reuters

Alexia Putellas se hace con el testigo como la tercera ganadora del Balón de Oro en categoría femenina, después de que el premio se quedase desierto en 2020 por la pandemia de la Covid-19. La futbolista del Barça es historia viva del fútbol español y también mundial, dando así un gran aviso a navegantes: España está llamada a hacer grandes cosas en los grandes torneos con esta generación.

"Esto es para ti"

La jugadora de Mollet recibió el premio de las manos de Kylian Mbappé y en su discurso hizo que a más de uno se le cayese al menos una lágrima. Y es que las palabras de Alexia Putellas fueron unas de las más emotivas que se recuerdan en este tipo de eventos.

"Estoy emocionada. Es un momento muy especial. Es especial tener aquí a mis compañeras. Quiero agradecer a todas mis compañeras, este es un premio individual, pero es un éxito colectivo, a todos lo entrenadores, a la afición", comenzó diciendo la centrocampista en el centro del escenario.

A continuación, la jugadora quiso dedicar el premio a alguien que le acompañó en su camino y que se fue demasiado pronto: su padre Jaume. "Espero que sigamos disfrutando. También agradecer al club. Es un privilegio representar al Barça. Agradecer a mi familia, a mis amigos. Quiero dedicarle este premio a alguien muy especial para mí, por quién hago todo, espero que estés orgulloso de tu hija. Esto es para ti, papá", dijo una emocionada Alexia.

Alexia Putellas recibe el Balón de Oro Femenino 2021 de las manos de Kylian Mbappé EFE

Esta apasionada del fútbol, también se acordó de las nuevas generaciones: "Hago lo que me apasiona. Estoy muy agradecida a todos aquellos que me han ayudado, que han estado a mi lado, a esos que me llevaban a los campos cuando empezaba a jugar, es decir, a mi familia. Hay que trabajar y que todas las que quieran jugar, que lo hagan. Todas las niñas pueden soñar con ser futbolista".

Para finalizar, Putellas advirtió que este era solo el primero de muchos: "Son muchos sentimientos. Soy una privilegiada. No va a ser el último Balón de Oro de una jugadora del Barcelona. Esto acaba de empezar. Este premio creo que va a ser un antes y un después. En el Barcelona ha habido una inversión y ha habido un éxito. Todo el mundo puede soñar con ser futbolista y a serlo con unas condiciones dignas".

Cuenta pendiente

El triunfo de Alexia Putellas no hace otra cosa que poner de relieve el gran problema que sufre el fútbol femenino español. La gran cuenta pendiente de los que dirigen todo esto es cumplir con la liga profesional que se prometió y que no llega. Y es que este mismo mes de noviembre, las jugadoras amenazaron con ir a la huelga.

"Estamos cansadas de esperar esa Liga profesional. Sólo queremos tener esas condiciones que merecemos. Hicimos un parón de 30' y si esto sigue así habrá que hacer una huelga. No hay plazos marcados. Simplemente estamos diciendo que estamos dispuestos a hacer una huelga", dijo Silvia Meseguer, jugadora del Atlético de Madrid.

Las 14 jugadoras de la Primera Iberdrola y Diego Rivas, secretario general de AFE, durante la rueda de prensa

"Hemos recibido largas en las varias reuniones que hemos tenido las jugadoras con el CSD. No sabemos quién es el culpable. A nadie le gusta llegar a la huelga, pero parece que es la única solución", añadió entonces Amanda Sampedro, la también jugadora del Atleti y además capitana rojiblanca.

"Las jugadoras reclaman la Liga profesional y se lo merecen. Las jugadoras no dejaran de reclamar con los medios legales que tienen a su alcance. Nosotros no somos nadie para echar culpas, pero sí que decimos es que las jugadoras son las más perjudicadas. Que la gente deje de llenarse la boca con que pelean con la igualdad. Quien sea el culpable que deje de mirarse el ombligo y que mire por ellas", reclamó, por su parte, Diego Rivas, secretario general de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

