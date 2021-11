Quién es Alexia Putellas, la futbolista del Barcelona que ha ganado el Balón de Oro Femenino 2021

Alexia Putellas nació el 4 de febrero de 1994 Mollet del Vallès (Barcelona, España). Una niña que soñó con ser futbolista y que a los 27 años se ha convertido en la mejor jugadora del mundo. La catalana ha conquistado el Balón de Oro Femenino 2021, siguiendo así la estela de Ada Hegerberg y de Megan Rapinoe.

Este lunes 29 de noviembre se ha coronado como la nueva reina del fútbol mundial en Théatre du Chatelet (París, Francia) y esto gracias a la gran temporada que firmó en la 2020/2021 el Fútbol Club Barcelona. Copa de la Reina, Primera Iberdrola y Women's Champions League para un triplete histórico.

Putellas fue gran protagonista de este éxito sin precedente del Barcelona Femenino. Como una de las capitanas del equipo azulgrana y por esa zurda que, en la actualidad, no hay otra igual en el fútbol femenino. También destacado su papel con la selección española, con la que terminó invicta el curso pasado.

El sueño 'imposible' de una niña

Tenía apenas 7 años cuando Alexia Putellas se enamoró del balón. En campos de tierra y con un camino a seguir que distó mucho de ser un paseo por las nubes, la catalana empezó a dar sus primeras patadas al balón en el equipo masculino de Mollet. Lejos de sentirse a gusto, la pequeña Alexia le contó a sus padres que no lo pasaba bien y entonces le apuntaron al CE Sabadell, que tenía su correspondiente conjunto femenino.

Cuatro años después de aquello, el Barcelona se fijó en ella y le ficharon para su cantera. Pero en el Barça no acabó de cuajar y con 12 años firmó con el RCD Espanyol. Atrás dejaba el club del que era aficionado, admirando a leyendas como Ronaldinho, Eto'o o el propio Messi, con el que ahora comparte gloria.

Alexia Putellas, Balón de Oro Femenino 2021 Reuters

Paso a paso fue haciéndose paso en el Espanyol hasta que con tan solo 16 años llegó a debutar con el primer equipo blanquiazul. Una fija en las categorías inferiores de España, Alexia Putellas llamó la atención del Levante y ahí permaneció durante la temporada 2011/2012. Sus 15 goles en 34 partidos provocaron que el Barça volviese a llamar a su puerta y ella no lo dudó: regresó al equipo de su vida.

El golpe de su vida

Antes de confirmar su regreso a Can Barça, la familia Putellas vivió el momento más duro de sus vidas. De manera repentina, su padre, Jaume, falleció. Él era un pilar para una Alexia que amó el fútbol desde pequeña y esto, en parte, gracias a la pasión que sentía su padre por este deporte.

Precisamente, en su discurso tras recibir el Balón de Oro, Alexia Putellas no solo se acordó de su padre, sino que hizo caer más de una lágrima al dedicárselo a él: "Quiero dedicarle este premio a alguien muy especial para mí, por quién hago todo, espero que estés orgulloso de tu hija. Esto es para ti, papá".

Balón de Oro

La conquista del Balón de Oro por parte de Alexia Putellas es un triunfo para el fútbol femenino español. La capitana del Barcelona representa los valores de nuestro deporte y es un auténtico ejemplo para las siguientes generaciones: "Hago lo que me apasiona. Estoy muy agradecida a todos aquellos que me han ayudado, que han estado a mi lado, a esos que me llevaban a los campos cuando empezaba a jugar, es decir, a mi familia. Hay que trabajar y que todas las que quieran jugar, que lo hagan. Todas las niñas pueden soñar con ser futbolista".

