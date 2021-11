Leo Messi gana el Balón de Oro 2021: su séptimo, y más discutido, trofeo

Lionel Messi (34 años, Argentina) ha vuelto a coronarse en la gala del Balón de Oro 2021. El delantero del Paris Saint-Germain se ha impuesto en las votaciones a Robert Lewandowski o Karim Benzema para hacerse con su séptimo trofeo dorado. Con este nuevo galardón, aventaja en dos a Cristiano Ronaldo, el segundo en el ranking histórico del premio que entrega France Football.

La primera vez que Messi ganó el Balón de Oro fue allá por 2009, cuando el delantero tenía apenas 22 años. Ya entonces se veía que acabaría haciendo historia en el mundo del fútbol y pasada la treintena nadie duda de que es uno de los grandes futbolistas de todos los tiempos. A ese primer premio le siguieron otros cinco hasta ahora, los conquistados en 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019. En 2021, asciende hasta los siete trofeos.

Messi era uno de los favoritos al galardón dorado. Nada más conocerse la lista de candidatos, el nombre de la 'Pulga' se situó entre los principales candidatos a coronarse este lunes 29 de noviembre en el Théatre du Chatelet (París, Francia). Junto al del argentino también aparecieron en las quinielas jugadores como los ya mencionados Lewandowski y Benzema, así como los de Jorginho o el propio Cristiano.

Leo Messi junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos en la gala del Balón de Oro 2021 Reuters

Sin embargo, ha sido Leo Messi el que vuelve a llevarse el premio más codiciado en el 'planeta fútbol'. En las semanas previas a la gala del Balón de Oro 2021, se especuló mucho con que el ganador sería Robert Lewandowski. Hay que recordar que en 2020 France Football decidió dejar desierto el galardón por la pandemia de la Covid-19. "Se le debe uno", decían los que veían al polaco del Bayern Múnich ganando, pero, finalmente, otra vez ha ganado la 'Pulga'.

Precisamente, la última vez que se entregó el Balón de Oro, el galardón fue para Messi. Entonces el de Rosario se encontraba en el Fútbol Club Barcelona. Desde ese 2019 mucho le ha cambiado la vida al argentino. De ser el ídolo del Barça a acabar su contrato con la entidad blaugrana para acabar fichando el pasado verano por el Paris Saint-Germain.

En el PSG llevaban años esperando tener un Balón de Oro en sus filas. Ni Kylian Mbappé ni Neymar Júnior lo han podido lograr desde que desembarcaron en el Parque de los Príncipes allá por el año 2017, pero ha sido Leo Messi el que sí ha conseguido el objetivo, aunque en la mayor parte de este 2021 haya formado parte del vestuario del Barcelona.

Discurso de Messi

Nada más conocer que ganaba el Balón de Oro 2021, Messi quiso mostrar sus agradecimientos: "Es increíble volver a estar aquí. Hace dos años no sabía qué podía llegar a pasar y otra vez me toca estar aquí. Hoy me toca estar en París, estoy muy feliz. Tengo muchas ganas de seguir peleando por nuevos retos. No sé cuánto me queda, pero espero que sea mucho porque amo el fútbol".

When your dad wins an other Ballon d'Or #ballondor pic.twitter.com/UWKir71mX5 — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021

"Agradecer a todos mis compañeros del Barça, del PSG y de Argentina. Me faltaba algo y este año fue todo lo contrario. Pude conseguir el sueño que tanto deseaba y este premio es por lo que hicimos la Copa América. Es una noche especial para mí. Es un honor pelear con Lewandowski, fuiste el ganador del Balón de Oro del año pasado y France Football te lo debería dar. Fuiste justo ganador, tendrías que tenerlo en casa también", afirmó Leo.

Después de un emotivo vídeo, en el que el '10' se emocionó al ver a sus tres hijos, al 'Kun' Agüero y a Luis Suárez, fue el propio delantero uruguayo el encargado de entregar el Balón de Oro 2021 a su buen amigo Leo Messi.

"Que me lo entregue él es más especial aún", dijo Messi al recoger su séptimo Balón de Oro. Leo vuelve a reinar y quién sabe si este será el último galardón dorado que se lleva o todavía seguirá aumentando su palmarés individual.

[Más información: Así vivimos la gala del Balón de Oro 2021 con Leo Messi y Alexia Putellas como triunfadores]

Sigue los temas que te interesan