Megan Rapinoe gana el Balón de Oro femenino: la reina del fútbol en 2019

Ada Hegerberg fue la ganadora del Balón de Oro femenino el pasado año y en esta ocasión ha sido Megan Rapinoe la vencedora del trofeo.

"Buenas noches a todos, estoy triste por no poder estar. Essperaba esta noche con impaciencia pero no ha sido posible. No consigo creer que yo haya sido la elegida, pero el fútbol femenino tiene la suerte de tener muchas jugadoras fantásticas. Quiero dar las gracias a todos por apoyarme a ser quien soy dentro del campo y también quien soy fuera de él. También gracias a mi familia por todo lo que hacéis por mí. Otra vez gracias y lo siento por no poder estar. Intentaré hacerlo lo mejor posible para estar allí el año que viene".