Allison Becker, mejor portero del mundo: primer ganador del Trofeo Yashin

Robert Lewandowski fue el encargado de dar el galardón al mejor portero del mundo. Esta es la primera vez que se otorga el premio llamado Trofeo Yashin. El guardameta vencedor ha sido Allison Becker. El brasileño ganó la pasada Champions League con el Liverpool y también consiguió proclamarse campeón de la Copa América con Brasil en este 2019.

El portero ha manifestado que es "un honor" estar aquí con tantos grandes futbolistas, tanto hombres como mujeres. "Los delanteros nos hacéis el trabajo más duro, pero también ser mejores. Gracias a mi mujer, que me acompaña allá donde voy, y también gracias a Dios", aseguró tras recibir el premio por parte de Lewandowski.

Además, consideró que es es un honor haber ganado la Champions League y poder haber ganado este premio. "No me siento afortunado, me siento bendecido. Gracias también a mis compañeros. Muchas gracias a todos", concluyó entre los aplausos del público.

Alisson Becker, premio Yachine al mejor portero del 2019

Alisson se impuso en las votaciones del jurado por delante del guardameta alemán del FC Barcelona, Marc-André ter Stegen y de su compatriota Ederson, del Manchester City. Este trofeo se entrega por primera vez en la historia en memoria del legendario arquero ruso Lev Yashin, la "Araña Negra".

La lista de diez finalistas estaba dominada por los guardametas de la Premier League, en la que también figuraban el español Kepa Arrizabalaga (Chelsea) y el francés Hugo Lloris, del Tottenham, además de los mencionados Alisson y Ederson.

