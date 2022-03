Pochettino señala la jugada de Donnarumma y estalla contra los árbitros: "No sé qué hacía el VAR"

Enfado mayúsculo en el Paris Saint-Germain tras la derrota ante el Real Madrid. Al-Khelaifi tuvo que ser frenado por la seguridad y Mauricio Pochettino criticó la actuación arbitral en todos los medios de comunicación en los que analizó el partido. El técnico argentino señaló el primer gol de Benzema como una acción en la que el VAR debería haber pitado falta.

El entrenador del cuadro parisino, además de reconocer que se vieron desbordados por el ambiente del Santiago Bernabéu, inicidó en esa presunta falta sobre Donnarumma y en la no intervención del colegiado.

Ataque al árbitro

"No es fácil. Es verdad que hemos cometido errores, pero creo que el error más importante lo comete el VAR. Hay una falta clara de Benzema a Donnarumma que no se pita. El fútbol cuenta con emociones. Nos ha jugado una mala pasada y esos 15 minutos hemos estado muy expuestos. Son esas cosas del fútbol que a veces no se pueden explicar. En los 180 minutos hemos sido superiores, pero los pequeños detalles cuentan".

La falta a Donnarumma

"El Real Madrid, en ese momento, no tenía nada que perder. Está claro que sentimos el impacto. No lo supimos gestionar. Está claro que no justifica esa acción que no haya sido falta para lo que pasó después, pero tuvo un impacto y fue determinante".

Ambiente

"Esto es fútbol, es una gran decepción porque jugamos para competir y ganar. Ahora es momento de estar tranquilos y de reponernos de este golpe duro".

Gianluigi Donnarumma despeja un balón a córner REUTERS

El entrenador del PSG, minutos antes, también protestó en los medios franceses sobre la actuación arbitral. Pochettino señaló esa acción de Donnarumma como la que cambió el sino del partido ante el Real Madrid, tal y como repitió en RMC.

Un momento clave

"Cuando concedes un gol así, la atmósfera cambia, los aficionados rivales han llevado en volandas a su equipo, todo ha cambiado. Es increíble que la falta sobre Donnarumma no haya sido vista por el VAR, es una falta muy clara. Desde todos los ángulos de cámara se veía que era falta, no sé qué hacían los árbitros del VAR".

Minutos finales

"La clasificación se ha jugado en esos diez minutos, fuimos los mejores en el conjunto de la eliminatoria, pero ahí el equipo se hundió, cometimos errores que han dado vida al rival. La forma en la que hemos concedido el tercer gol es inexplicable".

Su futuro

"No se puede hablar ahora, estamos muy decepcionados, vamos a intentar levantarnos, es un momento difícil para nosotros".

