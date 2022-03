"Somos los Reyes de Europa": el tifo del Real Madrid en el Santiago Bernabéu ante el PSG

Hablar de una gran noche europea es hacerlo del Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. El trece veces campeón de Europa tuvo una bienvenida de su afición por todo lo alto. El primer gol lo metió el madridismo. Y es que, ya en la previa, se pidió su apoyo. El jugador número doce. Para intimidar aún más al Paris Saint-Germain, en el coliseo blanco se desplegó un espectacular tifo con el que puede ser un auténtico lema: "Somos los Reyes de Europa".

Nadie tiene más 'Orejonas' que el Real Madrid. Trece. Desde aquel equipo con Di Stéfano, Gento, Puskas y compañía. Al de Cristiano Ronaldo, Benzema, Modric, Kroos... Ya lo dice el himno de La Décima: "Historia que tú hiciste, historia por hacer...". Porque "nadie resiste tus ganas de vencer", el club de Concha Espina se preparó a conciencia para una noche mágica.

No siempre se consiguen las remontadas, pero siempre se debe dejar todo en el campo. En el Parque de los Príncipes no se estuvo a la altura. Kylian Mbappé marcó el gol de la victoria para el PSG para un resultado que pudo ser mucho peor. Pero David Alaba, Eder Militao y, sobre todo, Thibaut Courtois sostuvieron a los suyos para llegar 'vivos' al duelo de vuelta.

Los Reyes

El PSG es uno de los 'nuevos ricos' del planeta fútbol. Desde hace años tiran de talonario para fichar a algunos de los mejores jugadores del mundo. El dinero no es un problema para el coloso de la Ciudad de la Luz. Pero la historia, por el momento, no está de su lado. El proyecto de Nasser Al-Khelaïfi todavía no ha podido imponerse en la Champions League. Incluso perdieron una final frente al Bayern Múnich de Robert Lewandowski.

Pese a todo. Pese a no conquistar la 'Orejona' desde el 2018, si en Europa se pregunta por el auténtico rey de la Champions, las miradas se desvían hacia el Real Madrid. Ya decían hace muchas décadas que por donde pasaba el equipo blanco no volvía a salir la hierba, como los vikingos. Un dicho que llega a nuestros días después de aquella época gloriosa de los primeros años de la Copa de Europa.

No menos impresionante fue la racha del conjunto merengue entre los años 2014 y 2018. Cinco temporadas y cuatro Champions League conquistadas. Tres de ellas ganadas de manera consecutiva. Desde que se implantó el nuevo formato en la competición, ningún equipo había conseguido revalidar título. El entonces Real Madrid de Zinedine Zidane ganó tres finales seguidas.

