Al-Khelaifi provoca un grave incidente en los vestuarios del Bernabéu tras la derrota del PSG

Nasser Al-Khelaïfi no ha digerido bien la derrota de su equipo ante el Real Madrid. El presidente del PSG ha provocado un grave incidente tanto en el palco del Santiago Bernabéu como en los vestuarios. El máximo responsable parisino se ha ido de la zona habilitada para los dirigentes visitantes en el coliseo blanco dando gritos y golpes, tal y como explican testigos en la zona. Ha bajado buscando a los colegiados y ha tenido que intervenir la policía para evitar un incidente mayor.

Al final del partido, el presidente del Paris Saint-Germain salió rápidamente del palco para bajar al vestuario de los árbitros de malas formas a recriminarles algo que no le gustó del encuentro. Concretamente, como han hecho Mauricio Pochettino y los jugadores, recriminar la acción del primer gol del Real Madrid. Karim Benzema le robó limpiamente la pelota a Gianluigi Donnarumma, pero en el club parisino entienden que hay falta. Al-Khelaïfi iba recriminando la acción según se dirigía a la zona.

El problema es que se confundió y acabó en la sala de Mejía Dávila, delegado de campo del Real Madrid. Bastante alterado, el presidente del PSG, dando golpes, tuvo que ser apartado con dificultades. La Policía tuvo que intervenir ante la presencia también de otros jugadores del conjunto francés. Al-Khelaïfi perdió los papeles, pero le dio igual equivocarse porque mostró su desacuerdo llegando prácticamente a las manos con los árbitros españoles que estaban en la sala.

El máximo responsable del PSG buscó a Danny Makkelie por todos partes, pero no fue capaz de encontrarle. La seguridad del Bernabéu intentó calmarle, pero el mandatario catarí no atendió a razones. Pochettino también se ha quejado en rueda de prensa de esta jugada, culpando directamente a los árbitros de esta derrota y no criticando el error de su portero que perdió claramente el balón. Todos se quedaron bastante sorprendidos por esta actitud en el Santiago Bernabéu.

Había cámaras

Había gente de la UEFA viendo lo que hacían Nasser y Leonardo, por lo que podrán dar parte de lo sucedido en los vestuarios del coliseo blanco. No solo la visión de los miembros de la organización lo corroborará, también se estaba grabando un inside Real Madrid, los vídeos que suele subir el club tras un partido explicando junto a los jugadores lo vivido, en el momento en qu el que han bajado. Estas imágenes son del club merengue.

No es la primera vez que sucede ya que en esta eliminatoria también trataron de influir en los árbitros. En la ida Al-Khelaifi, junto a Leonardo, bajó al descanso a recriminar a los colegiados por las decisiones arbitrales. En ese encuentro el Real Madrid vio como perdía por sanción a Ferland Mendy y Casemiro para la vuelta. Los merengues vencieron limpiamente al PSG, aunque tratarán de imponer un relato de robo con esa acción.

