Estalla la guerra entre Cristiano y Rangnick: sin jugar ante el Manchester City y viaje a Portugal

La guerra entre Cristiano Ronaldo y Ralf Rangnick ha estallado definitivamente. Si faltaba algo más para añadir a la enorme rivalidad que existe entre el entrenador del Manchester United y la estrella del equipo, ha llegado al derbi contra el Manchester City para echar todavía más leña al fuego.

A muchos les sorprendió la no titularidad de Cristiano Ronaldo en el duelo ante el Etihad en lo que estaba llamado a ser uno de los partidos más importantes de la temporada para los visitantes. Pero lo más llamativo de todo es que el portugués no había entrado ni siquiera en la convocatoria.

El motivo no era otro que unas molestias que arrastraba el luso en su cadera. O eso es lo que ha contado Rangnick, ya que todo hace indicar que ha en realidad se ha tratado de una decisión técnica. El futbolista portugués ha negado a su entorno padecer alguna lesión y de hecho, asegura haber demostrado durante la semana que se encontraba perfectamente recuperado de una pequeña lesión en los flexores de su cadera.

Cristiano Ronaldo lamentándose durante el partido del Manchester United Reuters

Sin embargo, Rangnick aprovechó la coyuntura para 'limpiarse' a Cristiano teniendo la excusa perfecta. La relación entre ambos es pésima a pesar de que el entrenador germano solo lleva unos meses en la plantilla, desde que terminase el periodo de interino de Michael Carrick después de la destitución de Ole Gunnar Solskjaer por los malos resultados del equipo.

Parece que la tensión y la crispación que ha reinado hasta ahora podría haber estallado tras esta decisión del entrenador de dejar fuera al jugador portugués. Además, las explicaciones dadas por el alemán tras la derrota contra el Manchester City por 4-1 no han ayudado para calmar las aguas: "Ronaldo todavía tenía problemas con los flexores de la cadera el viernes y por eso decidimos reservarlo".

Un viaje y una falsa lesión

Diversas informaciones indican que esto no sería real y que Cristiano se encontraba ya totalmente recuperado de esas molestias que arrastraba el jugador luso. "Cristiano estaba al 100%, no jugó por simples motivos técnicos y tácticos". Este fue un comentario que su hermana Katia, además, secundó en redes sociales añadiendo todavía más polémica a una batalla que podía fracturar aún más el vestuario de un equipo que ahora mismo se encuentra totalmente a la deriva.

Cristiano Ronaldo de espaldas durante un partido del Manchester United Reuters

Para colmo, The Sun ha revelado que el cabreo de Ronaldo ha tenido consecuencias muy importantes. Rebotado por haberse quedado fuera de la convocatoria para el duelo contra los citizens, el luso decidió fugarse del Reino Unido y hacer un viaje sorpresa a Portugal para hacer todavía más visible su enfado. Por ello, no solo no estuvo ni sobre el césped ni en el banquillo del Etihad, sino que ni siquiera estuvo presente en el estadio tal y como se esperaba.

El entorno del futbolista luso, según esta información, no ha negado ni ocultado este viaje, sino que lo que ha hecho es asegurar que se debía a una medida para mejorar su salud. Afirman que la estrella del Manchester United viajó a su país para tratarse esa lesión en la cadera. Ya que estaba lesionado, pensó que sería la mejor forma de intentar poner cursa a sus problemas físicos. Unas afirmaciones que evidencian la mala situación del vestuario del Manchester United que tiene ya grietas insalvables.

[Más información: La indirecta de Odegaard al Real Madrid por su estabilidad en el Arsenal]

Sigue los temas que te interesan