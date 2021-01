Jürgen Klopp y la anécdota que marcó a un juvenil que fue a entrenar con un Rolex y un Mercedes

El fútbol es un deporte que le permite a aquellos que tienen verdadero éxito vivir por encima de las posibilidades que un día imaginaron. Incluso, puede permitir que esto le pase a chicos jóvenes que no tienen madurez ni responsabilidad para entender lo que les está pasando, aunque sea bueno. Por ello, a veces necesitan una cura de humildad de personas que todavía siguen estando por encima de ellos.

Algo así es lo que hizo Jürgen Klopp con un jugador juvenil del Liverpool al que ni siquiera le hizo falta regañarle o indicarle que su comportamiento no había sido el adecuado para que este pillar el mensaje rápidamente y decidiera cambiar sus hábitos. Solo con la cara de Klopp de desaprobación y con un par de preguntas el tema estaba resulto.

Además, consiguió que el canterano del equipo red quedara para siempre marcado por esta anécdota vivida con uno de los mejores entrenadores del mundo, el técnico que había vuelto a hacer campeón de Europa al Liverpool y que le había dado su primera Premier League en 30 años.

Klopp, durante un partido del Liverpool Reuters

Ahora, esta historia del técnico alemán ha sido rescatada por Dejan Lovren, actual jugador del Zenit y que coincidió durante varios años con Klopp en Anfield. En referencia al entrenador germano, Lovren asegura que el fútbol ha cambiado mucho en los últimos años, especialmente para los jóvenes. Así lo ha contado en una entrevista con diferentes medios rusos.

La crítica de Lovren

"La generación más joven debe asimilar lo que los jugadores mayores hemos aprendido a través de la experiencia. En el fútbol moderno ya no hay jugadores jóvenes que limpien las botas o carguen el agua, porque ahora hay gente especialmente entrenada para eso y no creo que sea bueno. Los jóvenes deben aprender las formas del fútbol lo antes posible, la forma en que funciona desde adentro".

Aunque su mensaje es duro, la intención de Lovren es hacer ver a los chicos más jóvenes que las cosas no siempre son fáciles y que por su inexperiencia, deben aprender de aquellos que ya han pasado antes por el proceso de crecimiento y de maduración. Lovren recalca que nada tiene que ver con el talento en el campo, sino con la vida.

Además, el actual jugador del Liverpool sabe quién tiene, en parte, la culpa de esto: Instagram, Facebook y todo eso. Lo borraría todo y me concentraría en cosas reales. Pero esto no es tan fácil de hacer para las generaciones más jóvenes. Todas estas estúpidas plataformas y cosas requieren mucho tiempo y atención y hacen que una persona no se concentre en su fútbol. No es necesario utilizarlo todos los días. Hay personas que revisan sus redes sociales tres veces al día, publican fotos y eso me preocupa mucho por los jóvenes".

Lovren durante un partido del Madrid. Foto: Twitter (@LFC).

Klopp en estado puro

Para explicar su punto de vista, Lovren contó una anécdota que vivió con Klopp en Liverpool que para él resume todo esto a la perfección: "En 2017, en el primer día de entrenamiento de pretemporada con el Liverpool, un jugador de 18 años, no lo nombraré, llegó a entrenar en un Mercedes y con un Rolex dorado en la muñeca. La conversación entre el jugador y Jürgen fue así".

"¿En qué coche viniste aquí?", preguntó Klopp. Y el chico respondió: "En un Mercedes". "¿Qué es eso de tu muñeca?", replicó el técnico. "Un Rolex", le contestó el canterano. Y Klopp le dejó su mensaje final: "¿Cuántos partidos ha jugado con el primer equipo?". "Ninguno", contestó el chico. "Al día siguiente llegó sin reloj y en un coche normal", remataba Lovren.

[Más información: El Liverpool, dispuesto a todo para adelantarse al Real Madrid y llevarse el fichaje de Alaba]