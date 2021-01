Carlos Sainz: "Nunca habrá otro Fernando Alonso, yo intento hacer mi propia trayectoria"

Carlos Sainz está en una nube. El piloto madrileño se muere de ganas por estrenar sus nuevos colores de Ferrari sobre la pista. Pero hasta que eso suceda, que llegará la próxima semana cuando se pruebe en un test en el circuito de Fiorano con un Ferrari del año 2018 que está ya disponible, sigue pasando su tiempo trabajando en la fábrica de Maranello.

El corredor español está conociendo más a fondo cómo funciona el equipo Ferrari, la escudería por la que todos sueñan pasar en algún momento de su vida. El objetivo de Carlos es empaparse de todo lo máximo posible, conocer los métodos y sinergias de trabajo de la que ya es su nueva familia para adaptarse lo más rápido que nueva a su nuevo entorno y llegar a la primera carrera del mundial preparado.

Antes tendrá que participar en los tests de pretemporada que se llevarán a cabo en Bahrein a mediados de marzo. Allí será la primera vez que se suba para pilotar el SF21, el nuevo monoplaza que tanto él como su compañero Charles Leclerc tendrán que pilotar este año en el que esperan estar en la lucha por los puestos delanteros, al menos por el podio.

Carlos Sainz junto a Mattia Binotto y Charles Leclerc en su primer día en Maranello FERRARI

El piloto monegasco no sabe si podrá estar también esos tests de Fiorano debido a su positivo por Covid-19. Quien sí estará seguro, salgo que algo malo ocurra, será Sainz, que ha entrado por la puerta grande en la familia ferrarista. El madrileño ha llevado su buen humor hasta el equipo italiano, un conjunto que ha vivido momentos muy tensos en los últimos meses tras la caída de la figura de Sebastian Vettel.

Cada vez que puede, Sainz muestra en sus redes sociales cómo está pasando estos días trabajando en Maranello, en contacto continuo con el equipo, probando el simulador, conociendo los avances del coche y acumulando ganas y emociones antes de poder volver a estar en los circuitos para seguir demostrando el enorme crecimiento que ha experimentado en McLaren estos años.

Mientras tanto, ha querido compartir todas estas sensaciones con sus fans a través de un encuentro en redes sociales donde Carlos ha respondido a las preguntas de los tifosi. Algunos le han pedido incluso que se cambie el nombre del coche, ya que como confirmó Mattia Binotto, la idea era tener un nombre muy simple para un coche simple y con un planteamiento simple, el de volver.

"Estoy abierto a ideas para darle un nombre al Ferrari", esto afirmaba Carlos sobre el SF21. Carleta, Chilly, Matador o Smooth Operator fueron algunas de las propuestas que recibió el español a través de las redes sociales en una encuesta planteada en clara clave de humor.

Pero Carlos también se puso algo más serio para contarles a todos los aficionados qué hace estos días y cómo se está preparando: "Hay muchísimo trabajo que hacer en el simulador, a diario, para llegar perfecto a los test. Ya veo algunas señales positivas de Ferrari y mejoras y obviamente viene un nuevo motor que debería mejorar un poco la situación de nuevo, aunque creo que el año nuevo para todos será en 2022".

Comparación con Alonso

El excorredor del equipo McLaren también ha hablado de su buen amigo Fernando Alonso quien, a pesar de no ganar el título con el Cavallino Rampante, sí dejó un grandísimo recuerdo por su talento y trabajo. Sainz asegura que nadie será nunca como Fernando y que él tiene la obligación de hacer su propio camino.

Fernando Alonso y Carlos Sainz, durante un test de la Formula 1 con McLaren EFE

"Nunca va a haber otro Fernando Alonso. Fue el primero, el pionero en muchos sentidos, simplemente intento hacer mi propia trayectoria, mi propia manera de hacer las cosas, de ver las cosas, de pilotar y ya veré dónde me lleva eso. Ya he estado en Renault, pero no conseguí dos títulos. Creo que las trayectorias siempre son imposibles de comparar porque no te unes a los equipos en el mismo momento, son momentos completamente diferentes, con rivales completamente diferentes. Lo que sé es que un día quiero luchar por un Mundial y quiero colocarme en esa posición tan rápido y pronto como sea posible porque me siento listo".

Carlos también ha afirmado a crash.net que no cree que su vida vaya a cambiar mucho tras su fichaje por Ferrari ya que "es muy normal, no muy distinta a la de cualquier persona, volverme más famoso por pilotar para Ferrari no cambiará mi forma de afrontar las cosas. De repente no me voy a meter en moda o en otra cosa diferente a la que soy. Si existe un buen patrocinador que se alinee con mis valores, aprovecharé la oportunidad, pero no planeo hacer nada diferente".

[Más información: La Fórmula 1 suspira por el regreso de Ferrari: "Todos necesitamos que sean competitivos"]