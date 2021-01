El enfado de Giovinazzi por el fichaje de Carlos Sainz por Ferrari: "Sigo siendo parte del equipo"

La llegada de Carlos Sainz a Ferrari para el próximo Mundial de Fórmula 1 parecía haber alegrado a la mayoría. La escudería, después de una mala temporada, incorporaba a uno de los pilotos revelación y que ha peleado por los puntos siempre que el coche le ha dejado. Sin embargo, corredores como Antonio Giovinazzi han roto esa sintonía para desvelar su enfado inicial cuando conoció la noticia.

El italiano es piloto de Alfa Romeo y ahí correrá de nuevo en 2021. Pero, además, ejerce como reserva de la escudería de Ferrari. Es por ello que, al ver que sería Carlos Sainz el que ocuparía el lugar privilegiado, Giovinazzi estalló. "Es obvio que no me tomé bien la decisión de Ferrari". Según el piloto de 27 años, no entendía el porqué de que él no fuera el elegido.

"Yo sigo siendo parte del equipo y pensé que tendría una oportunidad de correr con ellos en 2021. Tal vez no era el momento adecuado para mí", ha indicado en declaraciones para Autosprint. Pese a todo, no pierde la esperanza y sueña con alcanzar su gran sueño de subirse a un Ferrari en el Mundial de Fórmula 1. Y es que, que "hayan optado por Sainz no significa" que él "no pueda tener ese sitio en el futuro". Trabajar para Ferrari "siempre ha sido y será" su objetivo número uno.

Giovinazzi ha defendido que "nadie" le ha "regalado nada" en su carrera y que sus logros han ido acompañados de un trabajo "duro para ganar" y "mantener" sus posiciones en un automóvil. Hasta que llegue esa oportunidad, estará "centrado" en Alfa Romeo para "ayudar" a "avanzar lo máximo posible". El podio es su nuevo reto y espera que en 2021 las cosas vayan "bien" para seguir "aprovechando" sus oportunidades.

Giovinazzi con Alfa Romeo Reuters

No es la primera vez que pronuncia palabras similares. El verano pasado, antes de ver la gran explosión de Carlos Sainz en el Mundial de Fórmula 1, Giovinazzi aseguró que se veía con opciones de ocupar el puesto en un futuro. "Todavía soy joven, con lo que estoy seguro de que si sigo así, luchando y trabajando duramente, podré tener mi oportunidad con Ferrari en el futuro", indicó, también con cierto enfado, al conocer el fichaje cerrado de Carlos Sainz.

En Alfa Romeo tendrá como compañero a otro de los nombres propios de la nueva temporada. El veterano Kimi Raikkonen seguirá aumentando su trayectoria en la élite con Giovinazzi en el equipo. Así lo confirmó la propia escudería en un vídeo con los dos pilotos y donde celebraban el equipo armado para 2021.

El papel de Sainz

El piloto español tendrá la oportunidad de pelear junto a los grandes. Siempre y cuando Ferrari logre crear un coche a la altura, la pugna por el podio estará asegurada con Carlos Sainz. Su dupla con Leclerc apunta a ser una de las parejas del Mundial. Y sus aspiraciones son humildes.

"Será complicado, claro que daré todo para intentar que pase, pero queda un camino largo por delante, mucha reestructuración, mucha mejora con el equipo para ponerme en posición de ganar algún día, pero es el objetivo último y lo que voy a intentar", indicó en su gran presentación con la escudería italiana.

