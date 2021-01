Carlos Sainz y su duda con el Dakar: "El año que viene habrá que adaptarse, si es que volvemos"

Terminó el Rally Dakar 2021 para Carlos Sainz y con él toda la aventura vivida en Arabia durante los últimos 20 días. El piloto madrileño ya ha aterrizado en España y pone fin así a una edición que ha sido especialmente complicada para él y para su copiloto Lucas Cruz. A pesar de que se han conseguido tres etapas y un nuevo podio en la carrera más difícil del mundo, la pareja española no ha terminado ni mucho menos satisfecha.

El Dakar 2021 ha sido una carrera de altibajos para Carlos Sainz, pero sobre todo de muchos problemas y contratiempos que le han hecho perder grandes cantidades de tiempo, algo que no le había pasado nunca, tal y como el propio Carlos reconocía. El Mini casi no ha tenido problemas técnicos, sino que todo han sido fallos de navegación que han ido minando la confianza de la pareja española.

Ya en el prólogo, Carlos arrastró los primeros problemas a causa de un pinchazo. Sin embargo, consiguió rehacerse y sumó su primera victoria en la carrera. A partir de ahí, se metió en la lucha por la clasificación general junto a su compañero de equipo Peterhansel y el catarí Nasser Al-Attiyah. No obstante, varios errores al elegir la ruta correcta hizo que perdiera el rumbo en dos etapas que fueron claves y que le reportaron unas pérdidas superiores a la hora.

Peterhansel en el Rally Dakar 2021 EFE

Esto provocó que, a pesar de que el ritmo de carrera ha sido una vez más el más rápido, el madrileño no haya podido defender su corona de campeón obtenida en el año 2020. El triunfo no ha salido del equipo Mini, ya que el francés Peterhansel ha agrandado su leyenda en el Dakar con su título número catorce.

Por su parte, Sainz no ha terminado nada contento con su rendimiento y es consciente de que no ha sido su año ni mucho menos en la carrera: "No ha sido un Dakar que haya ido a nuestro favor, las cosas se torcieron desde el principio. El Dakar es así, para ganarlo necesitas que vaya todo bien desde el principio".

Así se expresaba a su llegada a Madrid después de casi 20 días en Arabia Saudí conduciendo al máximo de sus posibilidades y viendo como las pérdidas de tiempo caían etapa tras etapa. Ha sido una carrera dura para un piloto acostumbrado a ganar y a estar siempre en la pelea, algo que este año no ha podido hacer desde la mitad de la carrera hacia delante, cuando se limitó a seguir su ritmo, intentar ganar alguna etapa y esperar una posible desgracia de Peterhansel y Al-Attiyah, la cual no llegó.

Las dudas de Sainz

Sin embargo, el mayor drama de Sainz en este Dakar ha estado en los grandes problemas que han tenido para interpretar el roadbook de la organización y descifrar los caminos correctos de las encerronas planteadas en el desierto de Arabia. Ha sido su mayor hándicap en esta carrera y lo que le ha ocasionado mayores pérdidas de tiempo, además de mayores frustraciones. Carlos incluso llegó a criticar a la organización por este aspecto durante la prueba.

Carlos Sainz camina por la arena del desierto en el Dakar 2021 Rally Dakar

De ello también ha hablado a su llegada a Madrid, donde ha dejado un enigmático mensaje sobre su futuro que sin duda dará mucho que hablar en las próximas fechas, ya que la presencia de Carlos Sainz en el Dakar de 2022 estaba prácticamente confirmada por él mismo. Sin embargo, estos problemas con la navegación y con la organización han provocado que el madrileño se lo piense.

"Es cuestión de que la organización reflexione y si el año que viene está igual habrá que adaptarse, si es que volvemos". Un mensaje de dudas, con mucho misterio y con mucho enigma que sin duda deja a las claras que Carlos Sainz ha terminado este Dakar muy contrariado y que ahora es tiempo de reflexionar. Esta no ha sido una derrota más en la carrera de Sainz, ha sido algo diferente, algo que le ha dolido especialmente.

