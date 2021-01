Stephane Peterhansel se lleva su decimocuarto Rally Dakar

Stéphane Peterhansel sigue ampliando su leyenda en el Rally Dakar. El piloto francés se ha hecho con el triunfo en la edición de este 2021 después de manejar su distancia con Nasser Al-Attiyah en la última etapa. El piloto de Échenoz-la-Méline conquistó al lado de su copiloto Édouard Boulanger su octavo trofeo en coches, que se suma a los 6 que obtuvo del 1991 al 98 en motos. Carlos Sainz termina tercero después de sufrir muchos problemas durante la carrera. Este viernes ha terminado su participación ganando la etapa.

La tercera victoria de Sainz en la presente edición del rally fue otra alegría para su equipo, ya que también acaba en el podio final. Luchó contra Yazeed Al-Rajhi por esta pequeña bocanada de aire fresco que llevarse en una edición en la que el español ha sufrido mucho. El madrileño y Lucas Cruz se despiden con el podio final y tres victorias parciales, pero con un mal sabor de boca por las grandes dificultades. Nani Roma consiguió el quinto puesto final.

Peterhansel vuelve a ganar con Mini, como hiciera en las ediciones de 2012 y 2013. Antes, consiguió seis triunfos a bordo de una Yamaha, otras tres ya en las cuatro ruedas con Mitsubishi y dos más con Peugeot. Su experiencia en la navegación ha hecho que impusiera su ley en una edición en la que el resto de los favoritos ha tenido muchos problemas con esta cuestión. El francés vuelve a hacerse con la cita más complicada en el mundo de los raids. 'Monsieur Dakar' hizo honor a su apodo.

Se suele decir que todo Dakar se gana en un día clave. Peterhansel lo hizo en la etapa 7, al poder mantener el liderato pese a romper un brazo de la suspensión. Mientras, tanto Al-Attiyah como Sainz sufrieron otros problemas técnicos que sí les obligaron a parar. Además, en algunas etapas se perdieron en algunos instantes del día haciendo esta pérdida de tiempo aún más grave. Ese punto de suerte lo tuvo el galo que ha firmado una edición casi perfecta.

Un nuevo podio

Ese es el consuelo de Carlos Sainz. El madrileño no vivió su mejor Dakar, pero por lo menos pudo marcharse de Arabia Saudí con la satisfacción de haber ganado la etapa final. No ha podido revalidar el estupendo triunfo de 2020 que le hizo conseguir el premio Princesa de Asturias. Aún así sigue ampliando su leyenda con otro gran resultado a sus 58 años.

Sainz pidió tras la prueba que vuelva a cambiar el sistema de navegación que tanto le ha perjudicado en esta edición. "El formato del roadbook es difícil de interpretar... todo el rumbo, los cruces... estaba hecho para pillar a los copilotos y no para hacerles la vida fácil. Yo lo que creo es que en esta carrera no puede haber todo el mundo perdiéndose todos los días. No tiene sentido y es un poco lotería, y para las marcas, el apostar a la lotería, para eso ya juegas a la Lotería de Navidad en España", explicó el piloto de Mini.

