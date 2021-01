La dupla española protagonista en el Dakar: abandona al copiloto en plena etapa tras discutir

La undécima etapa del Dakar ha tenido a dos españoles como protagonistas de un hecho insólito. A bordo del Buggy Master Team, categoría del SSV del Dakar Experience, la pareja nacional formada por el piloto Ricardo Camilo y el copiloto Xavi Blanco. Y, como desenlace de su coordinación, un abandono en pleno desierto y a mitad de la etapa.

Según ha asegurado Xavi Blanco, que a diferencia del piloto sí tenía cierta experiencia en la prueba, la tensión en el coche llegó a tal punto que decidió bajarse de él por miedo a tener un accidente de relevancia. Blanco, indignado, vio como su compañero aumentaba la velocidad mientras él le pedía reducir. Y, ante las faltas de respeto, decidió bajarse del coche. Ricardo Camilo, en lugar de esperarle, continuó la etapa en busca de sus objetivos, mientras que Blanco, por medio de un audio, explicaba lo sucedido esperando que su equipo le fuera a buscar al kilómetro 170.

"Cuando veo que corre riesgo mi vida y el piloto no hace caso, he decidido bajarme del coche. A continuación, lo que ha hecho él ha si abandonarme. Literalmente, me ha abandonado en medio del desierto. Yo no quería volver a subir y él ha dicho: 'Pues ahí te quedas'", ha relatado Xavi Blanco. Según sus explicaciones, no ha sido algo repentino, "no era la primera vez, ni la segunda" en la que vivía una situación similar. "Ha sido por el comportamiento del piloto hacia mi persona". Blanco lo ha calificado como "prepotente", asegurando que "en el equipo" llevan soportando al "personaje" unos 15 días.

Equipo del Rally Dakar de Ramilo y Blanco @ricardo_camilo (instagram)

"Me contrató por mi experiencia para poderlo guiar y enseñar pero no entraba mucho en razón, es un personaje singular y ya llevábamos varios días que me costaba mucho que me hiciera caso y llegó un punto que he visto que mi vida peligraba", trasladó a Deportes Cuatro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ricardo Ramilo (@ricardo_ramilo)

La versión de Camilo es muy diferente. "No era ningún desierto", ha indicado a Deportes Cuatro. "Acabábamos de salir de un control que está en la carretera y llegando a otro que también estaba en la carretera, no había ningún desierto". Según el piloto, es él quien se ha quedado "tirado" porque tuvo que seguir "sin cable para carga telefónica" y "sin poder correr" porque las normas del Dakar obligan a que haya dos pilotos en el coche. Esta indicación, además, podría suponer una sanción por haber continuado la prueba con uno de los pilotos bajado del coche.

Tras este llamativo incidente, ambos acaban sus caminos y ponen punto y final a su relación laboral en el Dakar Experience. Atrás quedan el resto de etapas y la aventura vivida en una prueba como esta con una despedida repleta de tensión.

Curiosamente, en una fotografía compartida en redes sociales por el propio Camilo, se bromeaba sobre la velocidad que llevaba en el coche y que, según lo explicado por Blanco, ha sido una de las razones por las que se bajó del automóvil. "Felices de haber salvado la prologo si incidencias!! Xavi Blanco me felicitó por haber sido capaz de conducir despacio", indicó el pasado 2 de enero antes de todo lo ocurrido.

[Más información - Kilian Revuelta repite victoria en el Dakar de Clásicos: "Una milésima puede cambiarlo todo"]