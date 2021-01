Carlos Sainz estalla: "Esto es una gymkana más que un rally, esto no es el Dakar"

Giniel de Villiers (Toyota) ganó el pulso sudafricano a Brian Baragwanath (Century) en coches y se alzó con la victoria en la quinta etapa del Rally Dakar, en la que el español Carlos Sainz, defensor del título, volvió a tener problemas de navegación y terminó octavo.

Carlos Sainz (X-Raid Mini JCW) volvió a sufrir con la navegación, lo mismo que otro campeón mundial de rallys, el francés Sébastien Loeb, que se desviaron de la ruta y perdieron mucho tiempo. El español, no obstante, recuperar varios minutos en la última fase de la especial, recortando la diferencia con los favoritos hasta terminar a 10 minutos de Al-Attiyah y a 12 de Peterhansel.

El español criticó luego con dureza el planteamnuento de la presente edición del Dakar. Tras sufrir nuevios problemas, Sainz estalló: "Creo que lo tenemos que mirar, porque esto se está volviendo más un gymkana que un rally raid. He hecho catorce Dakar y lo que estoy viendo hasta ahora no es un rally... no me gusta. Nunca en mi vida me había perdido dos veces seguidas media hora".

Carlos Sainz en la etapa 5 del Rally Dakar 2021 Rally Dakar

"Es una lotería, se trata de encontrar un pequeño resquicio... no es conducir, estoy desmoralizado y disgustado. Todo el mundo se pierde, todos buscan los waypooints... esto no es lo que me gusta. Esto no es el Dakar", añadió.

Los problemas se acumulan para los pilotos en el Dakar. Este jueves se vio una surrealista escena y es que hasta 17 pilotos perdieron el rumbo en la parte inicial de la etapa. Antes del arranque de la competición, ya se advirtió de que la navegación sería protagonista y los pilotos tendrían que bajar la velocidad para ser más competitivos.

Sainz se queda muy atrás

Al-Attiyah y Peterhansel llevaron un ritmo de crucero durante todo el día e incluso estuvieron peleando un tiempo por la etapa. Finalmente, el francés, que está haciendo gala de una regularidad increíble, terminó llevándose el gato al agua en su duelo contra el catarí, aunque no pudo celebrar la victoria.

El triunfo de etapa fue para Giniel De Villiers, ganador de la carrera en el año 2009 a los mandos de su Volkswagen Race Touareg 2. El sudafricano completó el recorrido en un tiempo total de 5 horas, 9 minutos y 25 segundos, aventajando en menos de un minuto al segundo clasificado, Baragwanath. Tercer fue Peterhansel y cuarto Al-Attiyah. De Villiers dominó la especial durante casi todo el día y retuvo su triunfo en una parte final muy lenta, marcada por la gran presencia de piedras y la dificultad.

