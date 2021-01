Xavi Blanco, abandonado en el Dakar: "Le dije que quería parar a tomar aire y me dijo ahí te quedas"

Xavier Blanco García es uno de los copilotos españoles que más experiencia tienen en el Rally Dakar en la actualidad. Sin embargo, hasta los que conocen en gran medida cómo funciona esta carrera se pueden ver sorprendidos por los contratiempos que ocurren en la prueba más exigente del mundo del motor. Para Xavier, el mayor problema no ha estado en las dunas, ni en las piedras, ni en la navegación, su mayor hándicap ha ido sentado a su izquierda durante hasta once etapas, cuando todo saltó por los aires.

El compañero de batallas de Xavier Blanco ha sido Ricardo Ramilo, piloto del equipo Buggy Masters que en su debut en el Rally Dakar quería llevar a su Maverick X3 de Can-Am hasta lo más alto de la clasificación de los vehículos ligeros, más conocidos como SxS. Esta meta, más que un sueño imposible, era una de las muestras de la arrogancia y la soberbia que Xavier se iba a encontrar en este Dakar que ha sido una verdadera trampa para él y para todo el equipo Buggy Masters.

Tras quedar decepcionado con su resultado en el prólogo, clasificó más allá del puesto 50, Ramilo se dio cuenta realmente de dónde se había metido. Sin embargo, lejos de hacer caso a los consejos y a la experiencia de Xavier, decidió ir a fondo, por encima de sus posibilidades y poniendo en peligro la integridad de ambos.

Xavier Blanco en el Rally Dakar 2021 Instagram (xavier_blanco74)

Por ello, este Dakar ha sido casi una pesadilla para el copiloto que el pasado año dejó una actuación brillante junto a Chus Puras quedando sextos de la clasificación general y que en este 2021 ha tenido que abandonar y reengancharse al Dakar Experience, vía que tampoco le ha permitido llegar al final en Jeddah.

Xavier Blanco habla con EL ESPAÑOL y repasa cómo ha sido la desgraciada anécdota que ha vivido, ser abandonado por su propio piloto en mitad del desierto. Además, cuenta cómo ha vivido una carrera que fue por el mal camino desde el primer día hasta el momento en el que tuvieron que abandonar al quedarse sin ruedas suficientes para su Side by Side. Al menos, Xavier siempre recordará este Rally Dakar 2021 como el que lanzó al estrellato la ya mítica frase de "ahí te quedas", que con el tiempo competirá con el famoso "trata de arrancarlo, Carlos" del gran Luis Moya.

¿Cómo estás después de todo lo que ha pasado?

Bien, es una situación que nadie se quiere encontrar, pero con el apoyo del equipo y de todos los mensajes que estoy recibiendo. Ayer el móvil echaba humo de toda la gente que me escribía y me llamaba. Tuve que hablar también con los comisarios de carrera para explicarles lo que había sucedido y darles explicaciones a todo el equipo.

¿Qué fue lo que pasó exactamente?

Acabábamos de hacer una neutralización y volvíamos a pista. Ya llevábamos un tiempo con tensión entre nosotros. Yo siempre le decía que aflojara, ya estábamos en el Dakar Experience (después de abandonar la clasificación general) y le decía vamos a llegar, te subes al podio y te haces la foto y ya está. Él dice que iba rápido, pero era demasiado rápido para sus posibilidades. Volvimos a tener un par de sustos y ya temía por mi integridad.

En mi deporte, el peligro es constante y eso lo tengo asumido, pero si encima le sumas un plus llega un punto que no lo puedes tolerar. Yo le comunico esto, él se enfada y al final le digo que pare el coche que me quiero bajar a coger aire. En ese momento me dice 'ahí te quedas'. Intento coger rápido mi maleta y él sale a toda velocidad incluso con la puerta del copiloto abierta y se larga.

Él después dice que yo me escondía entre árboles, que él me intentaba encontrar, que yo me escondía. Cuando los mecánicos me fueron a rescatar vieron que aquello era una explanada inmensa. Cuando puedo hablar con mi jefe de equipo y se lo explico me dice que rápidamente vienen a buscarme y tardaron cerca de una hora.

¿Qué opinas de la versión que ha contado Ricardo?

Lo que está claro es que yo me quedo en el desierto y él se va. Después dice que me estuvo buscando, que daba vueltas, que yo no me quería subir… es su versión para justificar que se había ido con el calentón y me había dejado allí en medio.

Yo creo que a las personas el tiempo las pone en su lugar. Yo llevo 20 años en las carreras y él me contrata por mi experiencia, la suya era nula en el Dakar y en las carreras de coches. Yo me he esforzado y he hecho mi trabajo, pero te encuentras con personas que te atacan personalmente, te intentan debilitar y yo por ahí no paso. Yo soy persona además de copiloto y no soy la 'chacha' de nadie. Es lo que él buscaba, alguien que le hiciera comunicados, que le sacara lista de tiempos. Para eso que se busque un equipo que le acompañe y que le haga todo. Ha sido una situación extraña que nunca había vivido.

El SxS de Ricardo Ramilo y Xavier Blanco Instagram (xavier_blanco74)

¿Cuándo empieza vuestro proyecto del Dakar?

Ricardo me llama en agosto porque le hablan de mí. Yo estaba esperando a Chus Puras a ver si le salía el proyecto para este Dakar y al final no salió y me dijo que si encontraba un asiento que me fuera, que él hablaría con el piloto para darle referencias mías. Entonces Ricardo me contrató y llegamos a un acuerdo.

¿Habíais podido entrenar mucho juntos?

Nosotros hicimos el Rally de Andalucía que eran cinco días de carrera y también hicimos entrenos en el mes de diciembre en Marruecos para practicar en las dunas.

¿Cómo valoraste correr con un piloto rookie como Ricardo?

Cuando un copiloto tiene experiencia le ponen pilotos rookies para poder trabajar bien y aprovecharse de esa experiencia para poder llegar hasta el final. Lo había hecho con otros pilotos y había terminado súper contento con todos ellos, incluso cuando pasó esto me escribieron. Esto ha sucedido con una persona que dice que quiere ir a ganar el Dakar y nunca había corrido en coches. Demasiada soberbia, aunque yo lo dejaba como una anécdota. Su intención era ir a ganar el Dakar, pero no sabía que los otros 50 participantes también corren. El tiempo lo pondrá su lugar.

¿Te has sentido respaldado por el equipo?

Siempre me he sentido respaldado por todo el equipo, ellos sabían lo que yo he tenido que aguantar porque ellos lo aguantaban en las asistencias, pero yo lo aguantaba 15 horas dentro del coche.

¿Te imaginabas que esto pudiera haber terminado así?

No, no, no lo pensaba. Habíamos hecho hasta la penúltima etapa y yo aguantaba para llegar a meta. Yo soy luchador y quiero llegar hasta el final pase lo que pase, siempre hay tensión dentro del coche como la ha habido con otros pilotos, pero una tensión más sana, no llegando al insulto. Habíamos hablado que lo que pasa en el coche se queda dentro del coche, pero cuando se pasa de la raya hay que decir hasta aquí. Soy persona y se me trata como una persona. Es arrogante y si trata así a sus trabajadores es denunciable totalmente.

Xavier Blanco junto a su SxS del Rally Dakar 2021 Imagen cedida por Xavier Blanco

¿Qué es lo que más te ha dolido de todo esto?

Lo que más me ha dolido ha sido por mi familia. Pero también no acabar un Dakar porque yo había acabado todos los que había corrido. Yo he trabajado en pista, en las reparaciones del buggy como nunca lo había hecho. Un día tuve que reparar la misma rueda tres veces porque ya no teníamos más ruedas de recambio y yo le decía que no corriera más, que no teníamos más. Y le daba igual, volvía a salir a tope, hasta que tuvimos que abandonar.

Eran las 2 de la mañana y tuvimos que esperar hasta que vino el camión de asistencia para poner una rueda nueva, pero el coche estaba ya muy dañado. Llega un punto que le tienes que decir hasta aquí hemos llegado, si no te comportas y no me dejas hacer mi trabajo me bajo. Y cuando fui a bajarme para tranquilizarme y contar hasta diez me dice 'ahí te quedas. Pensé que esa frase quedaría como el famoso 'trata de arrancarlo' de Luis Moya. Cuando llegué al vivac hacía chistes con Álvaro, el hijo de Luis, que estaba allí con su piloto.

Yo sé que yo he hecho mi trabajo bien. El jefe del equipo así me lo ha dicho. He aguantado, he navegado, he reparado el coche cuando estaba roto, lo he vuelto a reparar cuando lo ha vuelto a romper sin nunca echarme para atrás para intentar terminar etapa tras etapa.

El primer día en el kilómetro 60 dimos dos vueltas de campana. Yo en ese momento podría haber dicho que me había hecho daño en la espalda, llamo al helicóptero y me voy, pero salí del coche y reparé dos ruedas y un amortiguador que estaban rotos para poder terminar los 300 kilómetros que nos quedaban. Ese día ayudé también a Álvaro Moya y a Yago Prado que nos los encontramos con problemas en los colectores de escape y me lo agradecieron. Así fue desde el primer día, y llega un punto que estallas.

¿Crees que para Ricardo tener que abandonar fue demasiada decepción?

Desde el primer día en el prólogo cuando quedamos en el puesto 40 me decía que cómo podía ser si habíamos ido rápido. Yo le dije que bienvenido a la primera división. En SxS hay 30 pilotos que salen a muerte. Pero después decía que yo no había ido nunca con un piloto tan rápido como él, y yo pensaba que venía de estar con Chus Puras e Hinojo y todo lo que había disfrutado con ellos. Con Chus incluso acabamos sextos de la clasificación general en su primer Dakar en SxS. Que después te digan que no habías ido nunca con un piloto tan rápido… piensas cosas, pero es mejor callárselas.

¿Cómo ha sido este Dakar para los copilotos con tanta navegación?

El Dakar ha sido muy, muy complicado de navegación. A eso le sumas que ha habido lluvias que han borrado los caminos y no se ven, y tienes que tirar de rumbo, que los pilotos van a fondo… se complica mucho para los copilotos. A veces necesitamos que levanten un poco el pie para poder centrarnos y encontrar el sitio y ver bien la situación. Se ha complicado la navegación, aunque yo estoy de acuerdo de que nos den el roadbook 15 minutos antes de que empiece la etapa para revisarlo como el 90% de los copilotos.

Xavier Blanco, Ricardo Ramilo y el equipo Buggy Masters Instagram (xavier_blanco74)

Ahora hay mucha más pericia porque te enviaban de un punto a otro de waypoint y no podías hacer fuera de pista o recortar y ahora sí. Si vas navegando bien y te das cuenta lo puedes hacer. También ha mejorando todo el tema del track, porque antes en Sudamérica, muchos equipos en octubre o noviembre ya tenían el recorrido y había fugas por todos sitios. Ahora en Arabia es una persona sola quien controla todo el tema de los recorridos. Hasta la prensa de fotografía reciben el roadbook de carrera unos minutos antes de la etapa por la mañana y les mandan a buscar sus sitios para hacer las fotos. ASO y David Castera lo han hecho muy bien en ese tema, no hay fugas en ningún momento.

¿Se ha notado el nivel que le da Arabia a la carrera?

El nivel en Arabia se ha notado. Yo creo que acabará entrando algún país más como Emiratos, Omán, Jordania, yo creo que podrían entrar. Aunque aquí en Arabia tienen sitio para hacer varias ediciones sin repetir recorrido.

¿Qué tal ha funcionado el control de la organización con la pandemia?

Nosotros nos enteramos cuando volamos a Arabia que había algún caso positivo, pero después nos hicieron estar unos días de cuarentena en el hotel. Pero la organización ha estado muy bien, pasaban y te decían que siempre con mascarilla puesta. El ambiente por eso sí que ha sido un poco frío en el campamento y en el comedor. Tienes amigos que vienen de otros países y no te puedes juntar, saludar, contar anécdotas… todo eso se ha acabado. Se ha perdido un poco porque aunque vas, no te sientas con ellos, los saludas con el puño, ya no te pueden invitar a un refresco, ha cambiado. Pero el trabajo de ASO ha sido muy bueno, la 'burbuja' era perfecta, aunque podían haber hecho más pruebas PCR, sobre todo en el día de descanso. Pero tampoco se ha escuchado que hubiera casos.

¿Con qué te quedas de este Dakar tan complicado?

De este Dakar me quedo con el trabajo del equipo y de los mecánicos que han estado trabajando hasta el amanecer. Me quedo con el apoyo que me han dado también, porque lo otro… era un Dakar que tenía ganas de que acabase, el primer Dakar que no he disfrutado y es el octavo que corro. Son cosas que tienes que aprender. De cara al futuro te da experiencia.

¿Tienes la intención de volver el próximo año?

Mi intención al año que viene es volver. Hay un par de proyectos que tengo en mente y reuniones cuando regrese a Barcelona. Hay que ver también qué expectativas de carreras hay este año y empezar a preparar el Dakar 2022. Esa es la idea y el jefe de equipo me ha dicho que cuenta conmigo. Hay clientes también que ya lo quieren correr con el equipo porque tienen mucha experiencia, llevan 18 años ya.

