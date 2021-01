El Liverpool descarta la opción del fichaje de Sergio Ramos

El futuro de Sergio Ramos sigue dando qué hablar y mucho. El jugador del Real Madrid termina contrato el próximo mes de junio y sigue sin renovar con el conjunto blanco, por lo que la tensión y las dudas tanto en su propio entorno como en el del club siguen creciendo. El capitán blanco tiene una buena oferta del Real Madrid encima de la mesa, pero de momento no acepta las condiciones y espera acontecimientos.

En la entidad madridista consideran más que razonable el ofrecimiento hecho a un jugador que consideran leyenda y emblema del club, pero la pandemia ha dejado una situación financiera que no permite muchos dispendios, algo que el conjunto merengue ya ha anunciado no solo en el 'caso Sergio Ramos', sino también en materia de fichajes y en otros aspectos.

Por ello, se sienten con el deber cumplido de haber presentado la mejor oferta posible al jugador más importante de la plantilla, pero también con la responsabilidad y la obligación de dejarle decidir su próximo paso con total libertad. En el club entienden que si Sergio recibe una oferta con la que ellos no puedan competir, tendrán que dejarle marchar, aunque es una posibilidad que no desean.

Sergio Ramos, durante un partido con el Real Madrid LaLiga

Desde el pasado 1 de enero, el también capitán y líder de la selección española tiene la posibilidad de negociar su futuro libremente con cualquier club del mundo. Por ello, varios clubes ya se han interesado por su situación ya que, a pesar de sus 35 años, sigue siendo el mejor central del mundo y su llegada a coste cero puede ser un fichaje increíble para cualquier equipo.

El primer gran club con el que se ha relación a Sergio Ramos es el PSG, uno de los pocos que podría afrontar la operación de su fichaje ofreciéndole un salario bastante más alto del ofrecido al Real Madrid. Sin embargo, desde el club blanco aseguran que no ha habido oferta alguna, ya que en caso de que los parisinos quieran negociar con Ramos, se lo comunicarán al club debido a la excelente relación existente entre las dos directivas.

A pesar de eso, otros equipos también han puesto sus ojos en el capitán merengue, aunque de momento, todo sigue parado, algo que beneficia al Real Madrid, el cual está dejando a Sergio que se piense su decisión con calma para que no le afecte en el terreno de juego. La Premier League es la otra gran liga que se habría movilizado en un principio ante la tentativa de Ramos de probar fortuna fuera de España.

Jonathan Calleri y Sergio Ramos pelean por un balón REUTERS

El Manchester City de Guardiola, que se ha convertido en los últimos años en un desfile de centrales, era uno de los que pretendía llamar a su puerta. Después de fichajes como Otamendi, Stones, Laporte, Aké o Rúben Dias, Sergio Ramos podría haber sido la guinda absoluta del pastel. No obstante, ese interés se ha enfriado en las últimas fechas.

El Liverpool duda

Sin embargo, desde Inglaterra surgió otro equipo que parecía decidido a intentarlo. El Liverpool de Jürgen Klopp, que busca desesperadamente el fichaje de un defensa central de garantías tras la grave lesión de Van Dijk. La posibilidad de que el próximo año el holandés y el español formarán una pareja de centrales soñada era algo que tenía a los de Anfield en una nube.

Salah y Sergio Ramos disputan un balón. Foto: Twitter (@championsleague).

No obstante, esta opción parece que se ha desvanecido definitivamente tal y como publica el medio The Athletic ya que los reds no quieren tener un problema dentro del vestuario, el que podría surgir entre Ramos y una de las estrellas del equipo de Klopp. La final de la Champions perdida ante el Real Madrid hizo mucho daño en Anfield, a pesar de que el triunfo un año después ante el Tottenham suavizó mucho las cosas.

Uno de los que más sufrió aquella derrota fue Mohamed Salah, que tuvo que abandonar el encuentro por una lesión en el hombro tras una jugada fortuita con el camero. Sin embargo, ni Salah, ni su entorno ni todos sus seguidores perdonan aquello. Por ello, este habría sido uno de los motivos que habrían llevado al Liverpool a descartar definitivamente su fichaje.

