El PSG se mete en el 'caso Lewandowski': el invitado no deseado en la guerra entre Barça y Bayern

El Paris Saint-Germain se ha convertido en el enemigo público número uno en Europa. Y, sobre todo, para los clubes españoles. Del fichaje frustrado de Kylian Mbappé por el Real Madrid a la intromisión en el 'caso Lewandowski'. El Fútbol Club Barcelona espera poder hacerse con los servicios del delantero polaco, pero parece que desde la Ciudad de la Luz han puesto su punto de mira también en él.

Así lo asegura el diario L'Équipe. Desde el conocido medio francés, se asegura que el PSG está interesado en el fichaje de Robert Lewandowski. En el Parque de los Príncipes consideran que es una opción perfecta para reforzar su línea ofensiva. Pero, incluso en esta información, se asegura que en París son conscientes de las dificultades de la operación.

Un serio candidato y un duro competidor para el Barça. Lewandowski ha decidido abandonar el Allianz Arena. Aunque desde el Bayern Múnich han sido varios los que han repetido que no son un club vendedor y que no importaría si el goleador se queda la temporada que le queda de contrato. Ni siquiera sabiendo que eso supondría no hacer caja por él.

Deseo del jugador

Lewandowski lleva semanas insistiendo en que su ciclo en el Bayern Múnich ha terminado. Da por finalizada su etapa en la Bundesliga y quiere probar nuevos desafíos. Los rumores llegaron hace meses, pero fue en mayo cuando se confirmó la intención del delantero. Intención en la que ha ido reafirmándose el futbolista con declaraciones cada vez más contundentes.

Robert Lewandowski durante un partido con el Bayern de Múnich Europa Press

"Quiero dejar el Bayern para tener más emociones en mi vida. Algo ha muerto en mí. ¿Qué tipo de jugador querrá venir al Bayern Múnich si sabe que no puede dejar el club? ¿Dónde está esa lealtad y respeto? Siempre estuve listo, siempre quise jugar, incluso cuando hubo lesiones", señaló esta misma semana en declaraciones para OnetSport.

Después volvió a la carga con sus siguientes palabras públicas: "Respeto al Bayern y sus reglas, sobre todo después de tantos años aquí, no quiero que se vea como algo egoísta, tengo un contrato, pero también deseo que el club entienda cómo me siento". "Tomé la decisión de no renovar mi contrato. Así ya no se hablaba de mi futuro en el club, quería acabar con las especulaciones", continuó.

"Siempre he tratado de dar lo mejor de mí para el Bayern y aprecio mucho a sus aficionados, siempre me han apoyado. Pero creo que si ahora no fuera sincero con mi situación, sentiría que no estoy siendo justo con los aficionados. Espero que me entiendan algún día. No soy egoísta, sé lo que he vivido en este club y lo aprecio mucho, en ocho años lo he dado todo, pero ahora siento que es el momento de una nueva etapa", destacó 'Lewi'.

"Todavía me queda un año de contrato, por lo que pedí permiso al club para ser traspasado, creo que es la mejor solución en esta situación, porque además ellos podrían obtener dinero por mi traspaso y yo tendría la oportunidad de afrontar un nuevo reto en otro club durante unos años más, ese es mi deseo", sentenció el internacional polaco.

En la agenda

Se ha especulado con la posibilidad de que no se presente en la pretemporada del Bayern Múnich. Aunque Lewandowski afirma que prefiere no forzar nada. Todos los caminos parecían ir en la dirección del Barça. Pero ahora el PSG se mete de por medio porque consideran que con el delantero de Polonia, su plantilla se revalorizaría. Un complemento perfecto para el tridente formado por Mbappé, Messi y Neymar.

Sin embargo, el Barcelona tiene terreno ganado. Además de que Lewandowski sabe a la perfección que es el objetivo número uno del club catalán. El fichaje deseado para liderar el nuevo proyecto. El futbolista es un apasionado de España y de ahí que la tentación por abrir una nueva etapa de su carrera en nuestro país le seduzca tanto. Aunque también lo es el dinero sin límites del PSG.

Lo que no hay que olvidar es que el Bayern Múnich tiene mucho que decir aquí. Porque si se niegan a vender, Lewandowski deberá jugar una temporada más en Baviera. Después sería libre para fichar por el club que quiera. Una situación que el PSG conoce muy bien porque ya le negaron a Mbappé el pasado verano la salida al Real Madrid.

