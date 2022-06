De Jong, más cerca del United mientras Bernardo Silva se aleja del Barcelona

El mercado de fichajes del Barcelona de este verano es uno de los grandes retos a corto plazo de Laporta. El club está obligado a vender para amortiguar la crisis económica que está viviendo, y Frenkie de Jong es uno de los que podría ayudar en forma de traspaso dejando un buen montante en las arcas azulgranas.

Con esta situación, el Manchester United, que viene de una temporada decepcionante, ya habría puesto sobre la mesa una oferta de 60 millones de euros y 20 más en variables por el internacional con la 'Oranje', según Marca.

Cabe destacar que el nuevo entrenador del United, Ten Hag, conoce de sobra al jugador, al que ya tuvo a sus órdenes durante tres temporadas en el Ajax. A pesar de que Xavi ve con buenos ojos la continuidad del jugador, parece que primará la necesidad del club. El Barcelona necesita con urgencia reducir su masa salarial para traer a nuevos futbolistas. Y el neerlandés ahora mismo es uno de los futbolistas que más ocupa. Su ficha más la amortización se sitúa sobre los 40 millones de euros, una cantidad considerable que permitiría cierta libertad al Barcelona para ir al próximo mercado.

Frenkie de Jong durante un partido con el Barça Europa Press

Sin embargo, el ex del Ajax ha mostrado en los últimos meses su determinación de seguir en el Barcelona, club al que llegó el verano de 2019. A pesar de su talento, en el club culé consideran que su rendimiento no ha estado a la altura de los 80 millones de euros que se pagaron por él, y es uno de los futbolistas transferibles por el que el club puede sacar más dinero.

"No quiero hablar más de rumores. Prefiero quedarme en el Barça. Me siento bien en Barcelona. ¿Contactos? No puedo decir nada al respecto. Ni sobre él ni sobre ningún otro entrenador o club. No hay ningún acuerdo ni nada oficial. Quiero quedarme en el Barça, ya lo he dicho antes. El Barça es el club de mis sueños desde que era pequeño", dijo hace unos días en unas declaraciones recogidas por el medio AD.nl.

"Si otros clubes me llaman, cogeré la llamada, claro. Es algo que siempre se hace. Los dirigentes del Barça no me han dicho nada. No me han propuesto nada, así que entiendo que no hay ninguna operación en marcha. He hablado con Xavi, pero solo de cuestiones futbolísticas, el equipo y lo que tenemos que mejorar", señaló desde la concentración con su selección.

Bernardo Silva, inalcanzable

En el capítulo de altas, el Barcelona ha tanteado en varias ocasiones a Bernardo Silva, reciente campeón de la Premier y semifinalista de la Champions con el Manchester City. Pero a día de hoy la realidad es la misma que con Haaland, Salah y, hasta el momento, con Lewandowski, no hay dinero.

El equipo inglés está pidiendo hasta 100 millones de euros por el jugador, que tiene contrato hasta 2025 y que es una referencia del equipo y del gusto de Guardiola. Una cantidad a la que el Barcelona no podría ni acercarse. Pero no es el único problema, el Barça está necesitado de liberar sueldos altos y el de Bernardo no ayudaría, ya que actualmente cobra alrededor de 9 millones de euros netos al año.

