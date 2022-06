Lewandowski insiste en su deseo de dejar el Bayern: "Quiero que esto termine"

Robert Lewandowski no ceja en su empeño de salir del Bayern de Múnich este mismo verano. El ariete polaco está en la agenda del Barcelona y está decidido a hacer todo lo posible por abandonar la Bundesliga cuanto antes. Para ello, ha aprovechado la concentración con su selección estos días para dejar clara su decisión.

"Respeto al Bayern y sus reglas, sobre todo después de tantos años aquí, no quiero que se vea como algo egoísta, tengo un contrato, pero también deseo que el club entienda cómo me siento", ha dicho Lewandowski.

Además, ha contado que ha informado al Bayern y también he explicado públicamente que "tomé la decisión de no renovar mi contrato. Así ya no se hablaba de mi futuro en el club, quería acabar con las especulaciones".

Thomas Müller y Robert Lewandowski celebrando un gol con el Bayern de Múnich Europa Press

Lewandowski ha apuntado que: "Siempre he tratado de dar lo mejor de mí para el Bayern y aprecio mucho a sus aficionados, siempre me han apoyado. Pero creo que si ahora no fuera sincero con mi situación, sentiría que no estoy siendo justo con los aficionados. Espero que me entiendan algún día. No soy egoísta, sé lo que he vivido en este club y lo aprecio mucho, en ocho años lo he dado todo, pero ahora siento que es el momento de una nueva etapa".

En cualquier caso, a Lewandowski le resta un año de contrato y también ha contestado cuando se le ha preguntado por su situación contractual: "Todavía me queda un año de contrato, por lo que pedí permiso al club para ser traspasado, creo que es la mejor solución en esta situación, porque además ellos podrían obtener dinero por mi traspaso y yo tendría la oportunidad de afrontar un nuevo reto en otro club durante unos años más, ese es mi deseo".

El futbolista asegura que "no quiero forzar nada, se trata de encontrar la mejor solución para las dos partes, es lo que he dicho desde el principio. Quiero que esto termine, que todo se enfríe, hay que calmar los sentimientos, porque el Bayern y yo no somos enemigos. Un conflicto como este da lugar a muchos titulares".

El Bayern cuenta con él

"Aprecio mucho a este club y a esta ciudad, ha sido un hogar para mí, pero las rupturas son parte del fútbol y yo necesito un cambio mental, prefiero decir lo que pienso. Sigo convencido de que encontraremos un acuerdo juntos", ha dicho el 9' del campeón de la Bundesliga.

Sin embargo, el Bayern no se da por vencido y planifica la siguiente temporada con el polaco. Hace unos días, Herbert Hainer, presidente del Bayern, dijo en una entrevista en Bild estar "convencido" de que Robert Lewandowski continuará en el equipo bávaro la próxima campaña.

[Más información: Lewandowski: "Quiero dejar el Bayern, algo ha muerto en mí"]

Sigue los temas que te interesan