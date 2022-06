El Bayern Múnich, firme en el 'caso Lewandowski': "Jugará para nosotros la próxima temporada"

El 'culebrón Lewandowski' no ha hecho más que empezar. El delantero polaco ha vuelto a afirmar que no quiere seguir en el Bayern Múnich. Mientras, desde el club alemán se remiten a su contrato, el cual no vence hasta el próximo mes de junio de 2023. Herbert Hainer, en una entrevista para el diario Bild, ha asegurado que está "convencido" de que Robert Lewandowski continuará en el equipo bávaro la próxima campaña.

El mismo medio alemán apuntó que el Bayern había puesto precio de salida al goleador de Polonia. 40 millones de euros por el que ha sido su referente durante los últimos años. De ahí que el presidente de la entidad bávara haya salido a la palestra para afirmar que la intención del club de Múnich es mantener a su estrella hasta el final de su contrato.

En la entrevista, Herbert Hainer ha reivindicado la función de los contratos: "Los contratos son los contratos. ¿Adónde vamos si un jugador puede rescindir su contrato, mientras le pagamos hasta el último día?". A continuación, el presidente del Bayern Múnich se ha mostrado sorprendido de la postura que ha tomado el ariete.

"Me sorprendió que Robert lo comunicara de esta manera. Yo no lo haría de esta manera", ha afirmado Hainer. "No estoy preocupado por eso. Robert es un profesional. Estoy convencido de que jugará para nosotros la próxima temporada", ha sentenciado el dirigente bávaro.

Herbert Hainer se ha referido a las declaraciones del propio Robert Lewandowski desde la concentración de la selección de Polonia. "Después de la Nations League tendremos tiempo para hablar de la situación, pero no veo ninguna posibilidad de seguir más en el Bayern", afirmó el delantero.

Se mantiene así el tira y afloja entre club y jugador. A la espera de una solución, el Fútbol Club Barcelona continúa en la retaguardia. Desde el Camp Nou tienen al goleador polaco como el objetivo número uno para la próxima temporada. Aunque después de una campaña en blanco, no es el único nombre que suena como posible refuerzo.

Serge Gnabry

Herbert Hainer también se ha referido a la situación de Serge Gnabry, que también acaba contrato en 2023 y ha sido vinculado con el Real Madrid. "Hemos estado en conversaciones con Serge durante mucho tiempo. Lamentablemente aún no hemos llegado a un acuerdo. Todavía hay algunas expectativas diferentes, pero estamos trabajando en ello", ha confesado el presidente del Bayern Múnich.

