El Bayern Múnich cede a las presiones de Lewandowski: ya hay precio de salida

El futuro de Robert Lewandowski no está escrito. Aunque las declaraciones del Bayern Múnich apuntan a su continuidad, desde el diario Bild informan que en la entidad bávara ya han puesto precio de salida al delantero. En la pole para hacerse con sus servicios se coloca el Fútbol Club Barcelona.

El medio germano publica que el Bayern dejaría salir a Lewandowski por 40 millones de euros. Por el momento, se conoce que en el Allianz Arena han rechazado la primera oferta procedente de la Ciudad Condal de 35 'kilos'. La situación podría llegar a desbloquearse en las próximas semanas.

El tira y afloja continúa. El Bayern Múnich no es un club vendedor. De ahí que figuras importantes dentro del club como Oliver Kahn asegurasen que por ellos no habría ningún problema en hacer que Robert Lewandowski cumpla su contrato. Aunque esta no es la voluntad del gran protagonista del culebrón.

Robert Lewandowski, durante un partido con el Bayern Múnich. REUTERS

"Después de la Nations League tendremos tiempo para hablar de la situación, pero no veo ninguna posibilidad de seguir más en el Bayern", ha llegado a afirmar el delantero polaco. Lewandowski ha decidido cerrar su etapa en Alemania con el final de la temporada 2021/2022. Pero todo no está en su mano.

Acuerdo con el Barça

Eso sí, algunas fuentes apuntan a que pese a que falta que el Bayern Múnich acceda a negociar y, por supuesto, a dejarle salir, el jugador de Polonia ya ha llegado a un acuerdo con el Barcelona. Así lo ha valorado Fabrizio Romano. El especialista en mercado ha asegurado que el delantero y el club catalán se comprometen por las tres próximas temporadas.

Fabrizio Romano, además, ha apuntado que a partir de ahora, Robert Lewandowski deja de escuchar las propuestas de otros clubes. Quiere ser la próxima estrella del Barcelona. Pero para conseguirlo, primero el Bayern debe dejarle salir. Y, por supuesto, el Barça debe cuadrar sus cuentas.

