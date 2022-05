El Bayern Múnich rechaza la primera oferta del Barça por Lewandowski

Robert Lewandowski quiere salir del Bayern Múnich. El Fútbol Club Barcelona es el favorito para hacerse con su fichaje. Pero desde Baviera no van a poner las cosas fáciles. La primera oferta del club azulgrana ha sido rechazada, tal y como informa el portal polaco Meczyki y Mundo Deportivo.

Según las informaciones, el Barça puso sobre la mesa esta semana 32 millones de euros para hacerse con los servicios de Lewandowski. Esta oferta obtuvo como respuesta un rotundo 'no' del Bayern. Un primer contacto. Pero se espera que haya más a lo largo de las próximas semanas.

Lewandowski es el gran objetivo del Barcelona para la próxima temporada. El internacional polaco desea abandonar el Allianz Arena. Pero desde Múnich se reafirman en que tiene contrato y en que no les importará que el delantero lo cumpla para luego irse gratis.

Robert Lewandowski celebrando un gol con el Bayern de Múnich Europa Press

Oliver Kahn ya afirmó que la puerta de salida para Robert Lewandowski está cerrada: "El hecho es que Lewa tiene contrato y lo va a cumplir. Stop. Basta. Este alarmismo lo conocemos del pasado. No es algo que nos cause dolor de cabeza. Hicimos una oferta a su agente. Rechazó esta oferta. Es su derecho. El hecho es que tiene un contrato y lo cumplirá. Somos muy claros y coherentes en eso. Así son las cosas aquí en el Bayern. No hay ningún jugador por encima del club".

"Así son las cosas aquí en el Bayern", aseguró Oliver Kahn. Y esto parece saberlo un Robert Lewandowski que se encargó de confirmar públicamente que no renovaría: "No firmaré un nuevo contrato. Tenemos que encontrar la mejor solución para ambas partes. Le dije al club que si llega una oferta, entonces tendremos que pensarlo. También lo mejor para el club. Es muy posible que este haya sido mi último partido con los colores del Bayern. No puedo afirmarlo al cien por cien, pero es posible que lo fuera. Queremos encontrar la mejor solución para mí y para el club".

Javier Tebas

Mientras el culebrón continúa, Javier Tebas ve muy negro el fichaje de Robert Lewandowski por el Barça: "A fecha de hoy, no. Tienen que ocurrir otras cosas que no sé si van a ocurrir. Lo de BLM, Barca Estudios... En su presupuesto tenían una venta de Barça Estudios que no veo".

"Los números son muy fáciles, si tienes más de 500 millones de pérdidas de los dos años anteriores tienes que recuperarlos para poder fichar sin la norma de 1/3. Quedándole a Lewandowski un año en el Bayern, entre lo que quiera cobrar Lewandowski y lo que se quiera llevar el Bayern... Me da la sensación, a fecha de hoy no lo veo en el Barcelona", agregó el presidente de LaLiga.

[Más información - Tebas: "Un equipo que ha perdido 300 millones no le puede quitar a Mbappé al Real Madrid"]

Sigue los temas que te interesan