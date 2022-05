Fernando Alonso saldrá último en el Gran Premio de España de F1 tras cambiar el motor

Fernando Alonso tomará la parrilla de salida del Gran Premio de España de la Fórmula 1 desde el último lugar. El piloto asturiano se había quedado fuera de la Q1 en la clasificación del sábado. Se esperaba que saliese así desde la 17ª posición. Sin embargo, ha sustituido el motor de su Alpine y eso le relega a la última plaza en Montmeló.

Así lo ha confirmado la Agencia EFE. Fuentes próximas a Fernando Alonso revelaron este revés para el piloto español. Un nuevo varapalo para él. Uno más en lo que va de temporada 2022 de la F1. Su compañero de equipo, Esteban Ocon, tampoco consiguió meterse entre los diez primeros en la clasificación.

El piloto asturiano se vio perjudicado precisamente por Lando Norris, quien arruinó su último intento cuando llevaba su mejor vuelta al taponarle y frenarle a la salida de una curva. Un malentendido con su propio ingeniero de pista le hizo creer también que le quedaba más tiempo para buscar el pase a la Q2.

"Un malentendido"

Fernando Alonso habló al finalizar la jornada del sábado y calificó lo sucedido como "un malentendido con un alto precio": "Empecé la vuelta detrás de Lando pensando que tenía un margen de uno o dos segundos para cruzar la línea, pero luego resulta que tenía 20 segundos de margen".

El Alpine de Fernando Alonso durante el Gran Premio de España de F1 2022 AFP7 / Europa Press

"Si lo hubiera sabido desde el principio, habría intentado hacerme el hueco. Escuché por la radio que estaba muy apretado, que tenía que ir ya, ya, ya. Lo hice cuando me lo dijeron, pero no era necesario, así que fue un malentendido con un alto precio, porque si sales detrás en Barcelona todo es mucho más difícil", señaló.

"No fuimos muy rápidos en el FP3. Tenemos alguna pieza del coche diferente, que en este fin de semana le tocaba a mi compi -Ocon-. Se ha notado que me faltaba un poco de ritmo", continuó explicando el asturiano ante el micrófono de DAZN después de la clasificación.

"No se puede hacer mucho más, no hay muchos adelantamientos y hay una gran degradación cuando ruedas detrás de otros coches. Veremos, en las últimas carreras hubo algún coche de seguridad y la gente que salía desde atrás tuvo mucha suerte, sumaron puntos. Este domingo yo soy uno de esos (de los que sale detrás), así que espero tener suerte con un coche de seguridad fantástico en el momento adecuado, quizás tenga suerte y me lleve un par de puntos, pero lo dudo, será una carrera difícil", sentenció Alonso antes del cambio en la parrilla.

