Fernando Alonso y su GP de España más extraño: prueba para Alpine, dudas de futuro y Aston Martin

La Fórmula 1 regresa este fin de semana a Barcelona después que aterrizara aquí hace solo unos meses para los primeros test de pretemporada. Esos que no fueron considerados como oficiales y de los que apenas se pudieron tener imágenes porque Bahréin puso más dinero sobre la mesa para convertirse en la sede oficial de la pretemporada.

Para dos pilotos en la parrilla supone el Gran Premio de casa. Carlos Sainz y Fernando Alonso se estrenan este curso ante su afición en el Circuito de Barcelona-Cataluña. Y lo hacen en situaciones realmente diferentes. El madrileño intentará conseguir la primera victoria de su carrera sabedor de que tiene un coche competitivo. Cuanto menos, espera darle otro podio a Ferrari. Por su parte, Alonso tendrá otra carrera difícil aunque llega con esperanzas de hacer algo grande.

Será para el asturiano un Gran Premio de España diferente y extraño. Las dudas sobre el rendimiento del A522 han sido opacadas por la incógnita de su futuro, uno de los temas que mayor cuota de atención está copando ahora en la parrilla. Si hace unos meses el nombre que colapsaba el mercado de fichajes era el de Lewis Hamilton, ahora es el de Fernando Alonso el que se lleva todo el protagonismo ya que se ha situado la polémica en torno a lo que vaya a pasar con su figura.

El asturiano quiere aplazar la decisión y las negociaciones, sean con quien sean, hasta el verano, pero lo cierto es que poco a poco se va cocinando una situación que tiene pendiente a varios pilotos y equipos. Lo que pueda pasar con Fernando Alonso no solo afecta a Alpine, sino también a todos las escuderías que quieran entrar en el juego de llevarse al español.

Fernando Alonso busca equipo

Es una realidad constatable que Fernando Alonso busca equipo y proyecto para el año que viene. Esto no quiere decir que tenga ser fuera de Alpine. Pero lo que también está claro es que el piloto español no está dispuesto a seguir en la casa francesa a cualquier precio. Por ello, si tiene que aparcar El Plan para marcharse a otro equipo, lo hará sin miramientos.

Alonso sabe que no le queda mucha carrera en la Fórmula 1. Tiene claro que quiere seguir en el 'Gran Circo', al menos un par de años más o tres, y por eso no puede perder el tiempo esperando eternamente el crecimiento de Alpine. Su primera intención será seguir en la escudería francesa, pero no está dispuesto a sacrificar ningún año más y si tiene que buscar un nuevo proyecto saldrá al mercado para hacerlo.

Además, Fernando sabe que en Alpine la situación no es fácil porque el joven talento de la academia Oscar Piastri viene pisando fuerte por detrás y necesita pilotar la próxima temporada. La posibilidad de buscar una cesión está ahí, pero se antoja complicada. Si esto no se produce, y con Esteban Ocon con vinculación hasta el año 2024, las miradas se centrarían en un Fernando Alonso que termina contrato en diciembre. La salida del español sería casi obligada para dar hueco al pupilo de Mark Webber.

Estos rumores han cazado de lleno a Fernando en Barcelona, convirtiendo su Gran Premio de España en una carrera un tanto extraña. Es la primera vez en toda la temporada que no se habla de las expectativas de un buen resultado del bicampeón y sí de qué decisión va a tomar respecto a su futuro. Algo que no es del todo positivo para él.

Por si fuera poco, desde que Alonso decidió abrir la puerta a una posible salida, empezaron a surgir muchos rumores sobre qué puertas podrían abrírsele en los equipos punteros del campeonato. Mientras en Ferrari sus dos asientos están blindados, en Red Bull se abriría la opción de suplir a 'Checo' Pérez, que también termina contrato. Sin embargo, parece inviable que los austriacos se presten a meter esa bomba en su garaje cuando Max Verstappen ha firmado un contrato de larga duración.

Max Verstappen y Fernando Alonso en el podio del Gran Premio de Catar Europa Press

Mercedes tampoco parece una opción para él salvo que Lewis Hamilton tomara la decisión definitiva de tomarse un respiro o de retirarse. El británico tiene contrato hasta 2023. Sin embargo, la escudería germana no parece ahora mismo un buen sitio por el que intentar pelear por un título, aunque Alonso sabe que con la nueva reglamentación eso podría cambiar cada año y nadie descarta que nuevos equipos se sumen a la pelea por el Mundial en próximas temporadas.

En ese escaparate es donde ha aparecido la opción de Aston Martin, una posibilidad que ha cogido cada vez más fuerza en las últimas semanas. Fernando ha sido preguntado alguna vez por esta opción y el asturiano no ha cerrado esa puerta. La duda estaría en saber si llegaría a su nuevo asiento en un cambio de cromos con Sebastian Vettel o si el alemán pondría punto final a su trayectoria en la Fórmula 1 para tomarse un descanso.

Lo que es innegable para todos ya es que el nombre de Aston Martin está sobre la mesa como una posibilidad real debido a que Alonso no se casa con nadie, tampoco con Alpine. Mientras pierde fuerza la posibilidad de la llegada de Andretti, ya que es casi imposible que los americanos puedan formar parte de la parrilla el próximo curso, el equipo británico sí empieza a valorar de manera seria la llegada de uno de los mayores talentos de la historia.

Caduca el crédito de Alpine

Mientras el futuro de Fernando Alonso ocupa buena parte de la atención de todo lo que rodea a la figura del asturiano ahora mismo, el Gran Premio de España ya aprieta tanto al piloto ovetense como a la escudería Alpine. Los resultados para él en este inicio de temporada no han sido buenos y muchos empiezan a creer que el crédito de este binomio se termina en Montmeló. Un nuevo fracaso en casa supondría una losa demasiado pesada de levantar.

Alonso solo ha sumado dos puntos en las cinco primeras carreras de la temporada. Acumula ya tres abandonos, todos ellos de manera consecutiva, y en la última prueba, la del Gran Premio de Miami, dos sanciones un tanto controvertidas le llevaron fuera de los puntos. Ahora mismo se sitúa 16º en la tabla de pilotos, muy lejos de su compañero Esteban Ocon, quien ocupa plaza dentro del Top10 con 24 puntos. Una diferencia tan importante que parece casi imposible que se pueda llegar a reducir en lo que queda de temporada.

Una buena prueba para saber si eso es posible será el Gran Premio de España. Alonso buscará en casa hacer su primera gran carrera del año y que esta se traduzca en puntos. El ovetense siempre ha hecho grandes actuaciones en los circuitos de casa, tanto en Barcelona como en Valencia, y espera que el apoyo de la afición y la motivación extra jueguen a su favor para dar ese plus que todavía el A522 no puede ofrecer.

No obstante, Alpine, como muchos equipos, lleva mejoras para el Gran Premio del Circuito de Barcelona-Cataluña, especialmente con un nuevo alerón adaptado a la particular carga aerodinámica necesaria en este trazado. El español cree que su puesto podría estar entre el quinto y el octavo y con ello espera dar el salto de nuevo a los puntos, plaza que no ha vuelto a ocupar desde el debut en Bahréin donde fue noveno. Una carrera en casa, con las dudas de si Alpine puede ofrecer un rendimiento competitivo y si su futuro está en el Grupo Renault o, por el contrario, le seduce la oferta que pueda llegar desde Aston Martin.

